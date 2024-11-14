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Искусственный интеллект доминирует на выставке Web Summit Lisbon 2024

Участник Веб-саммита Лиссабон 2024
Участник Веб-саммита Лиссабон 2024 Авторское право David Fitzgerald / Web Summit / Sportsfile/�SPORTSFILE
Авторское право David Fitzgerald / Web Summit / Sportsfile/�SPORTSFILE
By João Azevedo
Опубликовано
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Более 3 000 компаний из десятков стран представили передовые технологии: от сертификации древесины через WhatsApp до моделей воздушных транспортных средств (что-то между мультикоптером и самолетом), которые обещают совершить революцию в авиаперевозках.

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Это называют "новой промышленной революцией". Из более чем 3 000 компаний из десятков стран, представленных в павильонах FIL на Web Summit, большинство работает в секторе искусственного интеллекта (ИИ), объем рынка которого, по данным Statista, к 2030 году может составить около 780 млрд евро.

Эти стартапы заставляют машины думать и учиться, чтобы решать современные проблемы. Одной из самых актуальных сейчас является вырубка лесов в Бразилии, где площадь ежедневной вырубки эквивалентна 350 футбольным полям.

"WoodChat - это искусственный интеллект, который распознает пиломатериалы, и мы делаем это через WhatsApp. Наша технология - это API, проверенный Meta", - объясняет Фернанда Онофре, основатель WoodChat. - В Бразилии наше распознавание используется для оформления документов о лесном хозяйстве. Оно помогает лесозаготовителю заполнить документ, чтобы древесина проходила через федеральную трассу с разрешенной сертификацией".

Фернанда при этом подчёркивает важность борьбы с использованием нелегальной бразильской древесины в Европе и добавляет:

"В Португалии WoodChat позволяет европейцам, прибывающим из Бразилии, убедиться, что они везут древесину легально" .

Облегчение кошелька

Искусственный интеллект также упрощает жизнь тем, кто любит путешествовать, значительно облегчая бремя, которое ложится на кошелек. Такова миссия компании Tryp, основанной молодым португальцем Андре Соузой.

С помощью этого стартапа вы можете воспользоваться пакетом из четырех рейсов (Лиссабон-Мальта-Рим-Лиссабон) за 66 евро на человека.

"В нашей базе данных 70 миллионов рейсов, а также поезда и автобусы. В режиме реального времени мы создаем комбинации из этих данных, чтобы максимизировать вероятность конверсии", - говорит Андре Соуза.

"Программное обеспечение знает все, оно знает все цены, все маршруты во все города мира, и именно оно создает комбинации в режиме реального времени, чтобы у нас были миллионы и миллионы возможностей, наиболее интересных для пользователя", - добавляет он.

Переосмысление авиаперевозок

На WebSummit также нет недостатка в решениях для мобильности.

На одном из многочисленных стендов , расположенных в пяти павильонах мероприятия,* мы обнаружили симулятор городской мобильности, который представляет собой гибридную модель между мультикоптером и самолетом.

Его цель - более быстрая и менее загрязняющая окружающую среду транспортировка людей и грузов. Он может появиться в небе через 10 лет или около того.

"Благодаря чипам и силовым полупроводникам Infineon подобные вещи, которые сейчас кажутся будущим, вскоре могут стать реальностью", - отмечает Мартин Шистль, системный инженер Infineon Austria.

"Мы ускоряем беспилотники, моторы, электромобили, центры обработки данных искусственного интеллекта и распределяем энергию там, где она необходима", - заключает он.

Робототехника

Робототехника - это область технологий, которая также переживает бум и вызывает восторг у тех, кто в эти дни посещает Web Summit.

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Stella, которая собирает вокруг себя десятки людей в коридорах FIL, представляет собой набор для самостоятельной сборки с уникальными и устойчивыми к внешним воздействиям компонентами, напечатанными на 3D-принтере. Даже если некоторые конечности робота сломаются, их легко починить.

Каждый робот может перевозить пять килограммов груза, но помимо своей силы, Стелла выполняет и образовательную функцию.

"Она стимулирует творческие способности студентов и учит их работать в области робототехники", - говорит Гаэль де Рюйтер из компании Ahead, которая занимается созданием этих роботов.

Несмотря на свои преимущества, связанные с последовательным выполнением задач и, как следствие, повышением производительности труда, робототехника, как и искусственный интеллект, в будущем "украдет" многие традиционные рабочие места. Именно баланс между преимуществами и недостатками этой и других технологий все еще пытаются найти эксперты.

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