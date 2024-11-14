NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Будущее отношений ЕС и США обсудили в Европарламенте

Дональд Трамп продвигает принцип "Америка прежде всего"
Дональд Трамп продвигает принцип "Америка прежде всего" Авторское право Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

США - самый давний союзник Европы и стратегический партнер в сфере безопасности.

РЕКЛАМА

Европейский парламент обсудил будущее отношений между ЕС и США при новой администрации избранного президента Дональда Трампа.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал готовиться к последствиям геополитических изменений. По его словам, ЕС должен сам стать хозяином своей судьбы.

"Трамп говорит о тарифах в 60% на все китайские товары, что окажет влияние на мировые рынки. Китайские товары, которые не смогут попасть на американский рынок, могут наводнить наши рынки. А как насчет миграционной политики? Здесь возникают моральные и гуманитарные вопросы", - сказал Жозеп Боррель в своем выступлении.

США - самый давний союзник Европы и стратегический партнер в сфере безопасности. Лидеры всех политических кругов согласны с тем, что диалог имеет первостепенное значение для выживания в условиях принципа "Америка прежде всего", который продвигает Трамп.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Кобахидзе пообщался с европейскими лидерами на саммите в Тиране, что свидетельствует об оттепели в отношениях с ЕС

Еврокомиссия проверит законность субсидирования провластных СМИ в Венгрии

Трамп хочет больше тюрем? Вот, что может предложить Европа