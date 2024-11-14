Будущее отношений ЕС и США обсудили в Европарламенте

By Euronews

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Европейский парламент обсудил будущее отношений между ЕС и США при новой администрации избранного президента Дональда Трампа.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал готовиться к последствиям геополитических изменений. По его словам, ЕС должен сам стать хозяином своей судьбы.

"Трамп говорит о тарифах в 60% на все китайские товары, что окажет влияние на мировые рынки. Китайские товары, которые не смогут попасть на американский рынок, могут наводнить наши рынки. А как насчет миграционной политики? Здесь возникают моральные и гуманитарные вопросы", - сказал Жозеп Боррель в своем выступлении.

США - самый давний союзник Европы и стратегический партнер в сфере безопасности. Лидеры всех политических кругов согласны с тем, что диалог имеет первостепенное значение для выживания в условиях принципа "Америка прежде всего", который продвигает Трамп.