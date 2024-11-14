"День финансов" на COP29: дебаты о цифрах и первые протесты активистов

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На четвертый день работы COP29, в "День финансов", большинство мероприятий и встреч были посвящены финансам - одной из основных тем этого климатического саммита.

Несмотря на то, что работа над окончательным соглашением продвигается медленно, участники переговоров решили целый ряд вопросов, начиная от доступа к средствам финансирования и заканчивая климатическими ресурсами.

Цифры и то, сколько должно составлять общее финансирование, также вышли на первый план.

В новом докладе, опубликованном в четверг Независимой группой экспертов по климатическому финансированию (IHLEG), говорится, что переговоры должны быть направлены на достижение суммы в 1,3 триллиона долларов к 2035 году.

Шерри Мадера, генеральный директор CDP, глобальной некоммерческой организации, сказала Euronews:

"Сегодня, в День финансов на COP29, я думаю, мы действительно сосредоточены на мобилизации капитала. Но в настоящее время он действительно варьируется от 5 триллионов, о которых говорит МВФ, до 40, 50, 60 триллионов в год, которые необходимы для разрешения климатического кризиса. Поэтому реальность заключается в том, чтобы подумать над тем, что было бы реалистично. Что мы должны сделать, чтобы получить часть этих денег, даже если это 1-3 триллиона? Потому что, откровенно говоря, нам нужно действовать прямо сейчас и в нужном темпе. Это совместная работа государства и частного сектора".

"Специальные средства, а не долг"

Малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) находятся на переднем крае климатического кризиса, и их призыв имеет решающее значение для переговоров.

Джойель Тризиа Кларк - министр устойчивого развития, окружающей среды, климатических действий и расширения прав и возможностей избирателей островного государства Сент-Китс и Невис, расположенного в Карибском бассейне. Она сказала Euronews:

"Просьбы о признании МОРАГ как особой группы с уникальной уязвимостью, которая всегда находилась на переднем крае климатического кризиса, - это признание того, что с нашим ограниченным доступом к климатическому финансированию мы не сможем ответить на эту экзистенциальную угрозу, которая возникла не по нашей вине".

Тризия Кларк также подчеркнула необходимость нового режима финансирования, адаптированного к ситуации, в которой оказались МОРАГ:

"Большая часть финансирования, которое мы получаем, осуществляется форме долга. Это усугубляет бремя, которое мы уже ощущаем. Вот почему мы так настаиваем на создании специальных механизмов для доступа к климатическому финансированию".

Activists participate in a demonstration at the COP29 U.N. Climate Summit, Thursday, Nov. 14, 2024, in Baku, Azerbaijan. Sergei Grits/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Триллионы, а не миллиарды

Впервые с начала саммита климатическим активистам разрешили проводить свои акции протеста внутри здания КС. Наряду с сокращением выбросов они требуют от развитых стран усилить свои обязательства.

Сандра Гусман, активистка Группы климатического финансирования для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, рассказала Euronews:

"Сегодня мы знаем, что потребности в климатическом финансировании оцениваются в триллионы, а мы получаем лишь миллиарды. По этой причине мы собрались здесь — чтобы потребовать триллионы для реальных инвестиций не только в сокращение выбросов, но и в увеличение нашего потенциала для адаптации к этому кризису. И мы также собираемся заплатить за потери и ущерб, которые мы уже несем во всем мире. Эта новая коллективная цель является стимулом, но также и способом помочь нам продолжать борьбу в условиях изменения климата".