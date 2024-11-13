"Эти судьи должны уйти". Илон Маск раскритиковал римский суд, по какому праву?

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"Эти судьи должны уйти"! Об этом написал на платформе Х миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск, комментируя решение судей в Риме вернуть на территорию Италии семерых мужчин, которых ранее отправили в миграционный центр в Албании. Это уже второе решение Рима такого рода, предыдущее было озвучено 18 октября.

Вердикт, как считают многие, идет вразрез с продвигаемым властями Италии планом сократить приток мигрантов, отправляя мужчин-беженцев из признанных безопасными стран в Албанию на время рассмотрения их прошений. Речь идет о так называемых "экстерриториальных" миграционных центрах, построенные в этой стране на итальянские деньги.

Мужчин, дело которых слушалось в Риме, отправили в Албанию после того, как итальянская береговая охрана спасла их во время попытки нелегального пересечения моря. Они - выходцы из Египта и Бангладеш, которые правительство Италии классифицирует как безопасные (а значит, мигрантов можно вернуть на родину), суд же счел их небезопасными.

Комментарий босса Tesla и SpaceX в соцсетях вызвал полное понимание у вице-премьера Италии Маттео Сальвини, он назвал решения судей "политическими", добавив: "Это приговор не правительству, а итальянцам и их безопасности".

Сальвини и другие итальянские чиновники правого фланга утверждают, что решение суда подрывает право кабмина управлять миграционными потоками.

С этим мнением, а также с фактом вмешательства Маска не согласна депутат Европарламента, выдвиженец оппозиционной Демократической партии Италии Симона Бонафе. "Нападки Маска на итальянских судей в связи с приговором, касающимся мигрантов, переправленных в Албанию, представляют собой неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашей страны", - заявила она. Бонафе назвала серьезным факт, что Маск считает себя уполномоченным делегитимизировать итальянскую судебную систему фразами вроде "эти судьи должны уйти".

"Италия и Европа не берут уроки демократии ни у кого, и уж тем более не берут их у Маска, единственная цель которого - подорвать наши фундаментальные ценности, верховенство закона, основные принципы демократии, начиная с независимости судебной власти", - комментирует евродепутат от Италии Сандро Гози, представляющий фракцию "Обновляя Европу".

А Анджело Бонелли, евродепутат от левых, говорит о "недвусмысленном сигнале Маска, который хочет построить технологическую автократию, чтобы обойтись без демократии". "Своими социальными платформами, освоением космоса спутниками, через которые он может влиять на военные и геополитические конфликты, к примеру, в Украине, он создает проблему для демократии, - продолжил Бонелли. - Я жду, что премьер-министр Италии осудит очень серьезные слова Маска".

Ранее Совет министров Италии утвердил декрет с обновленным списком так называемых "безопасных стран" для мигрантов - с намерением обойти юридическое препятствие, налагаемое законодательством ЕС.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства по приему мигрантов на "аутсорсинг", но итальянский премьер Джорджа Мелони считает, что речь, напротив, идет о прогрессивном шаге, позволяющем оптимизировать работу с соискателями убежища.