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Китай. Мужчина на внедорожнике врезался в толпу людей. Десятки погибли и пострадали

Люди несут цветы и свечи к месту трагедии. Чжухай. Китай. 12.11.2024
Люди несут цветы и свечи к месту трагедии. Чжухай. Китай. 12.11.2024 Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Мужчина, по предварительным данным, недовольный разделом имущества при разводе, совершил наезд на занимавшихся спортом людей. Десятки погибли и пострадали. Трагический инцидент произошел на юге Китая.

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По меньшей мере 35 человек погибли и более 40 получили ранения в результате наезда автомобиля в городе Чжухай на юге Китая. Как выснилось позднее, за рулем находился 62-летний мужчина по фамилии Фань, который и направил машину в толпу. В момент инцидента люди занимались спортом.

Злоумышленник был обнаружен в своем автомобиле с ножевыми ранениями, которые нанес себе сам. Полиция задержала его. Затем Фань был направлен в больницу.

Согласно данным предварительного расследования, мужчина был недоволен разделом финансовых активов при разводе. Об этом сообщила полиция.

После произошедшей трагедии заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин. Он призвал наказать виновного в строгом соответствии с законом, а от местных органов власти потребовал предотвращать возникновение экстремальных случаев, связанных с конфликтами и спорами.

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