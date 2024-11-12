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На акции протеста в Белграде призвали к отставке правительства

Люди идут во время акции протеста после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 14 человек, в Белграде, Сербия, понедельник, 11 ноября 2024 года.
Люди идут во время акции протеста после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 14 человек, в Белграде, Сербия, понедельник, 11 ноября 2024 года. Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Ирина ШелудковаEuronews и AP
Опубликовано
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Ремонт, проводившийся на вокзале в городе Нови-Сад, не затронул бетонный навес, который обрушился, что привело к гибели 14 человек.

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Участники антиправительственной акции протеста в Белграде потребовали арестов и отставки высших должностных лиц из-за недавней трагедии на железнодорожном вокзале.

В результате обрушения бетонного навеса в городе Нови-Сад погибли 14 человек.

Собравшиеся обвинили власти в разгуле коррупции и небрежное проведение ремонтных работ в здании вокзала в городе Нови-Сад на севере Сербии.

Проводится расследование, министр строительства Сербии подал в отставку на прошлой неделе, однако обвинения в инциденте, произошедшем 1 ноября, пока никому не предъявлены.

Сербское правительство обещает, что виновные будут привлечены к ответственности.

Железнодорожный вокзал был недавно отремонтирован и открыт в качестве основного остановочного пункта для запланированной линии скоростных поездов между Белградом и Будапештом. Строительные работы осуществлял китайский подрядчик но ремонт не коснулся 50-метрового бетонного навеса.

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