На акции протеста в Белграде призвали к отставке правительства

Ремонт, проводившийся на вокзале в городе Нови-Сад, не затронул бетонный навес, который обрушился, что привело к гибели 14 человек.
Участники антиправительственной акции протеста в Белграде потребовали арестов и отставки высших должностных лиц из-за недавней трагедии на железнодорожном вокзале.
В результате обрушения бетонного навеса в городе Нови-Сад погибли 14 человек.
Собравшиеся обвинили власти в разгуле коррупции и небрежное проведение ремонтных работ в здании вокзала в городе Нови-Сад на севере Сербии.
Проводится расследование, министр строительства Сербии подал в отставку на прошлой неделе, однако обвинения в инциденте, произошедшем 1 ноября, пока никому не предъявлены.
Сербское правительство обещает, что виновные будут привлечены к ответственности.
Железнодорожный вокзал был недавно отремонтирован и открыт в качестве основного остановочного пункта для запланированной линии скоростных поездов между Белградом и Будапештом. Строительные работы осуществлял китайский подрядчик но ремонт не коснулся 50-метрового бетонного навеса.