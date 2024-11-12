Германия открыла сезон карнавалов, "пятое время года"

By Euronews и EBU

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Осеннее ненастье карнавалу не помеха: десятки тысяч людей по всей Германии открыли сезон маскарада. Традиции народных гуляний - не одна сотня лет, а в Кельне круглогодично действует постоянны оргкомитет карнавала.

Особым спросом в первый день праздника пользовались мешки для мусора, ставшие для людей импровизированной защитой от дождя. Охране же безопасности участников гуляний власти немецких городов уделили самое пристальное внимание. На улицы выведены службы общественного порядка и сотрудники частных охранных предприятий - только в Кельне их более тысячи.

Кельнская мэрия поздравила горожан с карнавалом, пожелав им позитивной энергии в период кризиса. Примечательно, что в Германии карнавальный сезон, стартующий в ноябре и длящийся до марта, называют пятым временем года. Его обязательные приметы - яркие костюмы, пиво и вкусная уличная еда.