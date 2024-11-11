Трамп поговорил с Путиным, в Киеве об этом не знали

By Euronews

Американская газета The Washington Post сообщила, что Трамп в минувший четверг поговорил по телефону с Путиным и предостерег его от эскалации войны в Украине, а также напомнил "о значительном военном присутствии" США в Европе

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Избранный президент США Дональд Трамп в четверг побеседовал с президентом России Владимиром Путиным, призвав его не допустить эскалации войны в Украине и напомнив "о значительном военном присутствии США в Европе". Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросм, сообщила газета Washington Post, отметив, что Трамп выразил заинтересованность в дальнейших переговорах, направленных на скорейшее урегулирование конфликта.

Трамп вел разговор из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде в четверг, спустя всего несколько дней после ошеломительной победы на выборах над соперницей-демократкой Камалой Харрис, говорится в сообщении.

В хоже предвыборной кампании Трамп заявлял, что найдет решение для прекращения войны "в течение дня", но не объяснил, как он это сделает.

По словам одного из бывших американских чиновников, знакомого с ходом разговора и беседовавшего с Washington Post, Трамп, вероятно, не хочет начинать свой второй президентский срок с эскалации войны в Украине, что "дает ему стимул стремиться не допустить ухудшения ситуации".

В Киеве о разговоре не знали

В среду президент Украины Владимир Зеленский также пообщался с Трампом, во время этого разговора к ним присоединился миллиардер Илон Маск, поддерживающий республиканца.

В статье Washington Post говорится, что Киев был проинформирован о звонке Трампа Путину и не возражал против состоявшегося разговора.

Однако представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг эту информацию. "Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована об этом звонке, не соответствуют действительности, - привело его слова агентство Reuters. - Следовательно, Украина не могла ни поддержать, ни быть против этого разговора".

Что предложит Трамп?

Трамп и его союзники выступали против американского финансирования Киева. А обсуждаемая ими потенциальная сделка по Украине, по сведениям западных СМИ, предусматривает отказ от части территорий, захваченных Москвой.

Так, бывший советник избранного президента Брайан Ланза заявил в субботу в интервью BBC, что Украина должна отказаться от стремления вернуть себе Крым, который был оккупирован Россией в 2014 году.

Он сказал, что приоритетом США является мир и прекращение убийств, а не возвращение утраченных территорий. Позднее переходная команда Трампа уточнила, что Ланза не говорил от имени избранного президента.

Киев, несмотря на нехватку ресурсов и неуверенность в поддержке США, упорно выступает против сдачи территории, а его европейские союзники и поставщики оружия, такие как Великобритания и Франция, нервно относятся к односторонним шагам Трампа.

Зеленский заявил, что сдача территорий или выполнение других требований Кремля только ободрит Путина и спровоцирует новую агрессию, и это мнение разделяют многие европейские союзники.

WP сообщила, что Трамп "вкратце затронул вопрос о территориях" в разговоре с Путиным, не уточнив подробностей.

В Москве на возвращение Трампа отреагировали осторожно, но в целом позитивно: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в воскресенье: "Сигналы позитивные. По крайней мере, он говорит о мире, а не о конфронтации".