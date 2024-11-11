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Смерть - не конец? Американские ученые обнаружили "третье состояние" биоорганизмов

Ученые обнаружили «третий способ» между жизнью и смертью в новом исследовании
Ученые обнаружили «третий способ» между жизнью и смертью в новом исследовании Авторское право canva
Авторское право canva
By یورونیوز فارسی
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Эта статья была первоначально опубликована на фарси

Жизнь и смерть, похоже - не единственные полюсы существования биологического организма. Ученые обнаружили третье состояние - своего рода ренессанс клеток. Это сулит огромный прорыв медицине.

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По данным профессора Питера Нобла из Университета Вашингтона в Сиэтле и Алекса Пожиткова из Национального медицинского центра City of Hope в Калифорнии, после смерти организма его клетки могут - при наличии питательных веществ, кислорода, биоэлектричества или биохимических сигналов - приобретать новые способности, которыми не обладали при жизни. Так, ученые обнаружили, что клетки кожи мертвых лягушек способны адаптироваться к чашке Петри в лаборатории, спонтанно реорганизуясь в многоклеточные организмы, которые названы "ксеноботами". Они сообщили также, что одиночные клетки человеческих легких после смерти организма могут группироваться в миниатюрные многоклеточные организмы, названные "антроботами".

Исследование Нобла и Пожиткова, таким образом, ставит под сомнение представление о том, что клетки и организмы эволюционируют лишь одним, заранее определенным образом. Смогут ли они ткани выжить и функционировать после смерти организма, определяется рядом факторов, говорят ученые. Это - условия окружающей среды, метаболическая активность и методы консервации.

У разных типов клеток время выживания разное. Например, у людей лейкоциты обычно разрушаются в течение 60-86 часов после смерти, клетки скелета мышей можно регенерировать в течение 14 дней, а фибробласты овец и коз возможно имплантировать примерно через месяц после смерти животных.

Исследования в этой области ведутся уже более 15 лет. Первые эксперименты были скептически встречены научным сообществом, но со временем настроения изменились. В 2017 году учёные обнаружили, что у мышей и рыб после смерти функционируют около тысячи генов...

Ноубл и Пожитков считают, что подобные исследования могут привести к революционному прорыву в регенеративной медицине и имунотерапии, а также со временем дать основания для пересмотра концепции "юридической смерти". "Мы стоим на пороге понимания фундаментальных вопросов о жизни", - резюмируют они.

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