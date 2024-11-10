Итоги выборов в США: Трамп победил во всех 7 колеблющихся штатах

By Euronews и AP

Дональд Трамп победил во всех семи колеблющихся штатах, получив 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис

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В США завершился подсчет голосов на выборах президента, которые прошли 5 ноября. Победа в штате Аризона принесла Дональду Трампу еще 11 голосов выборщиков. Таким образом кандидат от республиканцев обошел свою соперницу Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах - Аризона, Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада.

В обшей сложности Трамп набрал 312 голосов выборщиков, Харрис - 226. Для победы в президентской гонке было необходимо 270 голосов.

Примечательно, что в 2020 году в Аризоне с небольшим отрывом победил Джо Байден. Нынешний успех Трампа подчеркнул его превосходство в этой гонке.

Одержав уверенную победу над вице-президентом Камалой Харрис, Трамп добился возвращения, которое казалось немыслимым после яростного штурма Капитолия, когда он отказался признать свое поражение.

В последующие годы на Трампа возлагали вину за поражения республиканцев, четыре раза предъявляли обвинения, осудили по 34 уголовным статьям, признали завышенным размер его активов в ходе судебного процесса о мошенничестве и признали виновным в сексуальном насилии. Ему все еще грозят штрафы на сумму более полумиллиарда долларов и перспектива тюремного заключения.

Но Трампу удалось превратить свои юридические проблемы в топливо, разжигавшее гнев избирателей. Он воспользовался широко распространенным недовольством по поводу направления развития страны, измученной годами высокой инфляции. Он обратился к новому поколению, используя подкасты и социальные сети, чтобы сказать тем, кто чувствовал себя забытым, что он разделяет их возмущение текущим положением.

И он сделал это, пережив два покушения и замену кандидата демократов на поздней стадии избирательной кампании.