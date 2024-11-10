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Десятки беспилотников атаковали Москву

Беспилотники нарушили работу московских аэропортов
Беспилотники нарушили работу московских аэропортов Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Столичный регион России подвергся атаке десятков беспилотников, нарушивших работу аэропортов

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Москва в воскресенье утром подверглась атаке более 30 беспилотников. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, по словам которого 32 летательных аппарата были сбиты.

Как сообщается, после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук в состоянии средней степени тяжести, сейчас она в реанимации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Временные ограничения были введены на работу столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Десятки самолетов ушли на запасные аэродромы.

Всего же за утро, как заявили в Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны сбили 70 беспилотников над российскими регионами. Речь идет о Московской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областях.

В Брянской области украинские БПЛА поразили склады с боеприпасами.

Российские удары по Украине

Тем временем украинские военные сообщили, что и страна подверглась ударам более сотни дронов - такое количество стало рекордным. Из 145 БПЛА были уничтожены 62. А еще 10 - залетели на территорию Молдавии, Беларуси и РФ.

⚡️ ЗБИТО 62 ВОРОЖІ БПЛА➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖У ніч на 10 листопада 2024 року (із 20.00 9 листопада) противник атакував рекордною...

Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Saturday, November 9, 2024

Как сообщается, в результате атаки пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, по предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.

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