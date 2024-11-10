Талибы отправились на конференцию по климату в Баку

By Euronews и AP

Представители движения "Талибан" впервые примут участие в конференции по климату

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Представители "Талибана" примут участие в конференции ООН по климату в Баку впервые после захвата этим движением власти в Афганистане в 2021 году. Об этом сообщило в воскресенье Национальное агентство по охране окружающей среды.

Конференция, известная как COP29, начнется в понедельник в Азербайджане. Это будут одни из самых важных многосторонних переговоров, в которых примут участие талибы, не имеющие официального признания в качестве законных правителей Афганистана.

Национальное агентство по охране окружающей среды сообщило, что для участия в конференции в Баку отправилась техническая делегация.

Глава агентства Матиул Хак Халис заявил, что делегация использует конференцию для укрепления сотрудничества с международным сообществом в области охраны окружающей среды и изменение климата, поделится потребностями Афганистана в доступе к существующим финансовым механизмам, связанным с изменением климата, и обсудит усилия по адаптации и смягчению последствий.

В Кабуле рассчитывают, что климатическая конференция поможет обеспечить международную помощь и финансирование для решения климатических проблем Афганистана Mstyslav Chernov/Mstyslav Chernov/AP Photos

Эксперты отмечают, что изменение климата привело к многочисленным негативным последствиям для Афганистана, создав серьезные проблемы из-за географического положения страны и слабой климатической политики.

"Изменение климата привело к повышению температуры, что сокращает источники воды и вызывает засухи, существенно влияющие на сельскохозяйственную деятельность, - сказал Хаятулла Машвани, профессор экологии Кабульского университета. - Сокращение запасов воды и частые засухи представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, что ведет к отсутствию продовольственной безопасности и проблемам со средствами к существованию".

В августе международное агентство Save the Children опубликовало доклад, в котором говорится, что Афганистан занимает шестое место среди стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата, и что в 25 из 34 провинций страны наблюдаются сильные или катастрофические засухи, от которых страдает более половины населения.

Согласно докладу, в Афганистане на конец 2023 года было самое большое количество детей, оставшихся без крова в результате климатических катастроф среди всех стран мир.

Профессор Абид Арабзай из Кабульского университета считает, что климатическая конференция поможет обеспечить международную помощь и финансирование для решения климатических проблем Афганистана.

"Афганистан сможет разъяснить мировому сообществу свои действия и обязательства в области климата, что укрепит его международную репутацию", - сказал Арабзай.