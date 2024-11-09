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МУС начал внешнее расследование в отношении своего главного прокурора

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выступает на заседании Совета Безопасности
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выступает на заседании Совета Безопасности Авторское право Mary Altaffer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mary Altaffer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Международный уголовный суд начал внешнее расследование против своего главного прокурора по обвинению в сексуальных домогательствах

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Внешнее расследование продолжит дело, которое внутренняя служба суда закрыла в течение пяти дней.

Карим Хан категорически отрицает обвинения в том, что он пытался принудить свою помощницу к сексуальным отношениям. Эти утверждения появились на фоне сообщений о кампании по дискредитации, которую запустила израильская разведка в связи с началом судебного преследования Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в Газе.

Внешнее расследование было одобрено на этой неделе на заседании надзорного органа суда, Ассамблеи государств-участников Римского статута.

Неясно, кто именно будет проводить расследование, среди возможных вариантов - сотрудники правоохранительных органов из Европы и юридическая фирма. Также обсуждалась возможность проведения такого расследования внутренним наблюдательным органом ООН, но это может быть чревато конфликтом интересов, поскольку жена Хана, известный адвокат по правам человека, ранее работала в этом агентстве в Кении, расследуя сексуальные домогательства.

По данным агентства AP, две сотрудницы суда, которым доверилась предполагаемая жертва, выдвинули обвинения в мае, за несколько недель до того, как Хан добился ордера на арест Нетаньяху, его министра обороны и трех лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях.

Агентство сообщило, что Хан часто путешествовал с этой женщиной после того, как перевел ее в свой офис из другого отдела штаб-квартиры МУС в Гааге.

Во время одной из зарубежных поездок Хан якобы попросил женщину отдохнуть с ним на кровати в отеле, а затем "сексуально прикоснулся к ней", говорится в документах, переданных наблюдательному органу суда и попавших в распоряжение AP. Позже он пришел к ней в номер в 3 часа ночи и стучал в дверь в течение 10 минут.

В документах упоминаются и другие случаи, якобы не связанные с согласием - в частности, он закрывал дверь своего кабинета и засовывал руку в ее карман. А также якобы несколько раз предлагал ей поехать вместе в отпуск.

После того как две сотрудницы сообщили о предполагаемых домогательствах к помощнице, внутренняя служба контроля суда провела с женщиной беседу. Однако она, по данным AP, решила не подавать жалобу из-за недоверия к этой службе. Хана так и не допросили, а расследование было закрыто в течение пяти дней.

Хотя наблюдательный орган не смог установить факт правонарушения, он, тем не менее, в служебной записке призвал Хана свести к минимуму контакты с женщиной, чтобы защитить права всех участников процесса и сохранить целостность суда.

Хан нажил много врагов

При Хане МУС стал более решительным в борьбе с преступлениями против человечности, военными преступлениями и связанной с ними жестокостью. При этом он пополнил список своих врагов.

В сентябре прошлого года, после начала расследования российских злодеяний в Украине, суд подвергся изнурительной кибератаке, в результате которой сотрудники несколько недель не могли работать. Кроме того, суд нанял стажера, который впоследствии был обвинен в США в том, что является российским шпионом.

Израиль также ведет кампанию давления на МУС после того, как суд признал Палестину своим членом и в 2015 году начал предварительное расследование действий Израиля.

Лондонская газета The Guardian и несколько израильских новостных изданий сообщили летом, что израильские спецслужбы в течение последнего десятилетия якобы преследовали высокопоставленных сотрудников МУС, в том числе установили слежку за предшественницей Хана и явились к ней домой с конвертами, набитыми наличными, чтобы дискредитировать ее.

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