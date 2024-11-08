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На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч

Вулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч Авторское право Yury Demyanchuk/Yury Demyanchuk
Авторское право Yury Demyanchuk/Yury Demyanchuk
By Euronews
Опубликовано
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Он может выбрасывать столбы дыма высотой до 15 км, предупредили в МЧС.

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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч, который находится вблизи поселка Усть-Камчатск.

В МЧС предупредили о возможных выбросах пепла на высоту до 15 километров. Ситуации присвоен красный код авиационной опасности.

Активность вулкана зафиксировали вечером 7 ноября по местному времени. Тогда Шивелуч выбросил несколько столбов пепла на высоту до 11 километров. Пеплом засыпало улицы в Усть-Камчатске и селе Крутоберегово, школы и детские сады временно закрыли.

Шивелуч — действующий вулкан, его возраст — 60-70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.

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