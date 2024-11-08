На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Он может выбрасывать столбы дыма высотой до 15 км, предупредили в МЧС.
На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч, который находится вблизи поселка Усть-Камчатск.
В МЧС предупредили о возможных выбросах пепла на высоту до 15 километров. Ситуации присвоен красный код авиационной опасности.
Активность вулкана зафиксировали вечером 7 ноября по местному времени. Тогда Шивелуч выбросил несколько столбов пепла на высоту до 11 километров. Пеплом засыпало улицы в Усть-Камчатске и селе Крутоберегово, школы и детские сады временно закрыли.
Шивелуч — действующий вулкан, его возраст — 60-70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.