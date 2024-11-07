By Euronews и AP, EBU

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Прогноз Виктора Орбана сбылся. В минувшее воскресенье премьер-министр Венгрии в интервью местным СМИ заявил, что "ветер в Америке меняется; демократы уйдут, республиканцы придут, Дональд Трамп снова станет президентом". "Западный мир стоит перед лицом больших перемен”, - заключил он.

Комментируя в среду в Будапеште результаты президентских выборов, посол США в Венгрии Дэвид Прессман напомнил, что венгерское правительство открыто поддержало Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии.

Премьер-министр Орбан отнесся к этим выборам как к карточной игре в казино. Он сделал очень крупную ставку. Независимо от того, считает ли он, что выиграл или проиграл, он играл не на деньги, а на американо-венгерские отношения, которые он оценивал по меркам своей игры Дэвид Прессман посол США в Венгрии

Поздравляя вновь избранного президента США в X, Орбан написал: "Крупнейшее возвращение в политическую историю США! Поздравляем президента Дональда Трампа с его грандиозной победой. Победа, столь необходимая миру!"

Премьер-министр Венгрии, пребывающий у власти больше других лидеров Евросоюза, стал символом для некоторых американских консерваторов за то, что отстаивает так называемую "нелиберальную демократию”. Она опирается на самые жёсткие в ЕС ограничения на иммиграцию и права ЛГБТК+.

В Брюсселе его также упрекают в подчинении прессы и судебной системы в ущерб верховенству закона и демократии, а также в активном развити тесных отношений с Пекином и Москвой.

Ну а сам Дональд Трамп отпраздновал победу на вечеринке в Уэст-Палм-Бич, во Флориде, в окружении семьи и друзей.

"Это движение, которого никто раньше не видел, и, честно говоря, я считаю, что это было величайшее политическое движение всех времен", - сказал Трамп, выступая перед толпами ликующих сторонников.

Возвращение Трампа в Белый дом политологи называют "экстраординарным": 47-й президент США отказался признать поражение четыре года назад, спровоцировал мятеж на Капитолийском холме, был осужден по обвинению в уголовном преступлении и пережил две попытки покушения.