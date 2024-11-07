NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Посол США в Венгрии: Виктор Орбан "отнёсся к выборам как к игре в казино"

Архив: Дональд Трамп и Виктор Орбан, 2019 год.
Архив: Дональд Трамп и Виктор Орбан, 2019 год. Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В минувшее воскресенье премьер-министр Венгрии в интервью местным СМИ заявил, что "Дональд Трамп снова станет президентом". Он и раньше открыто поддерживал кандидата от республиканцев, напомнил посол США в Венгрии, добавив, что Орбан "отнёсся к этим выборам как к карточной игре в казино".

РЕКЛАМА

Прогноз Виктора Орбана сбылся. В минувшее воскресенье премьер-министр Венгрии в интервью местным СМИ заявил, что "ветер в Америке меняется; демократы уйдут, республиканцы придут, Дональд Трамп снова станет президентом". "Западный мир стоит перед лицом больших перемен”, - заключил он.

Комментируя в среду в Будапеште результаты президентских выборов, посол США в Венгрии Дэвид Прессман напомнил, что венгерское правительство открыто поддержало Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии.

Премьер-министр Орбан отнесся к этим выборам как к карточной игре в казино. Он сделал очень крупную ставку. Независимо от того, считает ли он, что выиграл или проиграл, он играл не на деньги, а на американо-венгерские отношения, которые он оценивал по меркам своей игры
Дэвид Прессман
посол США в Венгрии

Поздравляя вновь избранного президента США в X, Орбан написал: "Крупнейшее возвращение в политическую историю США! Поздравляем президента Дональда Трампа с его грандиозной победой. Победа, столь необходимая миру!"

Премьер-министр Венгрии, пребывающий у власти больше других лидеров Евросоюза, стал символом для некоторых американских консерваторов за то, что отстаивает так называемую "нелиберальную демократию”. Она опирается на самые жёсткие в ЕС ограничения на иммиграцию и права ЛГБТК+.

В Брюсселе его также упрекают в подчинении прессы и судебной системы в ущерб верховенству закона и демократии, а также в активном развити тесных отношений с Пекином и Москвой.

Ну а сам Дональд Трамп отпраздновал победу на вечеринке в Уэст-Палм-Бич, во Флориде, в окружении семьи и друзей.

"Это движение, которого никто раньше не видел, и, честно говоря, я считаю, что это было величайшее политическое движение всех времен", - сказал Трамп, выступая перед толпами ликующих сторонников.

Возвращение Трампа в Белый дом политологи называют "экстраординарным": 47-й президент США отказался признать поражение четыре года назад, спровоцировал мятеж на Капитолийском холме, был осужден по обвинению в уголовном преступлении и пережил две попытки покушения.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Венгрии останавливают опустынивание земель

В Будапеште прошла акция в поддержку легализации марихуаны

Делегация Европарламента проверяет Венгрию