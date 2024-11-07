Полиция провела крупнейшую в истории Испании конфискацию кокаина

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Испанские власти перехватили в порту Альхесираса 13-тонную партию кокаина, что стало крупнейшим изъятием этого наркотика в истории страны и одним из самых значительных в мире. Эта совместная операция Налогового агентства и Национальной полиции в тесном сотрудничестве с властями Эквадора наносит серьезный удар по организованной преступности и незаконному обороту наркотиков.

В контейнере, вышедшем из порта Гуаякиль в Эквадоре для испанского импортера в Валенсийском сообществе, находились бананы, которые служили приманкой, чтобы скрыть упаковки кокаина, полностью заполнявшие каждую коробку груза. Благодаря использованию мобильного сканера "Медуза" Налогового агентства были обнаружены расхождения между заявленным и фактическим грузом, что позволило вскрыть груз и найти тайник.

Участие Национальной полиции Эквадора сыграло решающую роль в этой операции, поскольку их предыдущие расследования в отношении эквадорского экспортера с историей наркоторговли насторожили испанские власти и способствовали исчерпывающему анализу контейнера.

В результате рейда было проведено пять судебных обысков в домах и офисах в Мадриде и Аликанте, в результате которых был арестован один человек, а два человека, ответственные за компанию-импортера, в настоящее время находятся в розыске.

Это историческое изъятие 13 тонн кокаина, превосходящее даже самые крупные изъятия, когда-либо зафиксированные в Испании, представляет собой серьезный удар по международному наркотрафику. Тесное сотрудничество между испанскими и эквадорскими властями сыграло ключевую роль в ликвидации этой сложной сети наркоторговли, продемонстрировав эффективность стратегий разведки и координации в борьбе с организованной преступностью.