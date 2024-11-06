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ФБР: за угрозами взрывов на избирательных участках в день выборов могла стоять Россия

Полиции пришлось эвакуировать сотрудников и голосующих и на время закрывать участки.
Полиции пришлось эвакуировать сотрудников и голосующих и на время закрывать участки. Авторское право Kareem Elgazzar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Kareem Elgazzar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
Опубликовано
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В семи американских штатах заявили о полученных сообщениях с угрозами взрывов на избирательных участках в день голосования. Власти говорят о "российском следе".

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Власти нескольких американских штатов заявили о поступивших им угрозах взрывов на избирательных участках в день выборов президента. Многочисленные телефонные звонки и сообщения с информацией о заложенных бомбах получили в Джорджии, Мэне, Аризоне, Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Огайо. Местной полиции пришлось принимать меры.

В ФБР сказали, что все эти сигналы были ложными. При этом в ведомстве уточнили, что они "поступали от российских доменов электронной почты".

Полиции пришлось эвакуировать людей и сотрудников с некоторых участков. Их закрывали на несколько часов. Позже их работа была продлена. Так произошло в штате Джорджия. Там в округе Фултон сообщения о минировании получили 32 из 177 участков.

Власти тоже заявили о "российском следе", пояснив, что письма с угрозами, отправленные по Интернету, были написаны кириллицей.

Как пишут американские СМИ, большинство участков для голосования, на которые поступали угрозы, находятся в районах, где население как правило поддерживает демократов.

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Полиция проверяет, были ли эти инциденты результатом скоординированных действий. При этом сотрудники агентства по кибербезопасности не исключают, что злоумышленники могли нарочно маскироваться под россиян.

Ранее разведслужбы США выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что специально к выборам Россия "активизировала кампанию по дезинформации с целью подорвать доверие американцев к избирательной системе".

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