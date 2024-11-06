ФБР: за угрозами взрывов на избирательных участках в день выборов могла стоять Россия

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Власти нескольких американских штатов заявили о поступивших им угрозах взрывов на избирательных участках в день выборов президента. Многочисленные телефонные звонки и сообщения с информацией о заложенных бомбах получили в Джорджии, Мэне, Аризоне, Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Огайо. Местной полиции пришлось принимать меры.

В ФБР сказали, что все эти сигналы были ложными. При этом в ведомстве уточнили, что они "поступали от российских доменов электронной почты".

Полиции пришлось эвакуировать людей и сотрудников с некоторых участков. Их закрывали на несколько часов. Позже их работа была продлена. Так произошло в штате Джорджия. Там в округе Фултон сообщения о минировании получили 32 из 177 участков.

Власти тоже заявили о "российском следе", пояснив, что письма с угрозами, отправленные по Интернету, были написаны кириллицей.

Как пишут американские СМИ, большинство участков для голосования, на которые поступали угрозы, находятся в районах, где население как правило поддерживает демократов.

Полиция проверяет, были ли эти инциденты результатом скоординированных действий. При этом сотрудники агентства по кибербезопасности не исключают, что злоумышленники могли нарочно маскироваться под россиян.

Ранее разведслужбы США выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что специально к выборам Россия "активизировала кампанию по дезинформации с целью подорвать доверие американцев к избирательной системе".