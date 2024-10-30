Силы стратегического сдерживания РФ проводят учения по нанесению ответного удара

By Euronews и AP, EBU

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Российские силы стратегического сдерживания проводят учения по нанесению массированных ядерных ударов.

Как сообщили в Министерстве обороны, в них участвуют контингенты сухопутного, морского и воздушного компонентов этих сил. В ходе учений были проведены практические пуски баллистических и крылатых ракет. Так, межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" была запущена с космодрома Плесецк на испытательный полигон Кура на Камчатке, а баллистические ракеты "Синева" и "Булава" были запущены с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" в Баренцевом море и с атомной подводной лодки "Князь Олег" в Охотском море. В учениях также были задействованы самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые произвели пуск крылатых ракет.

Как пояснил министр обороны России Андрей Белоусов, цель учений - отработка "задач по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника". В Минобороне заявили, что все ракеты достигли намеченных целей.

Эскалацию российской агрессии против Украины обсудили среди прочего в Пекине президент Финляндии и председатель КНР. Это первая поездка Александра Стубба в Китай с тех пор, как он стал главой государства. Принимая финского президента в Большом доме народных собраний, Си Цзиньпин отметил, что два лидера встречались 14 лет назад, когда Стубб был министром иностранных дел Финляндии, а сам он вице-президентом Китая.

Председатель КНР заверил. что готов работать во благо "укрепления стратегического сотрудничества", "добиваться дальнейшего прогресса в новой модели сотрудничества, ориентированной на будущее”.

Финляндия - один из наиболее активных европейских поставщиков военной и гражданской помощи Киеву, вступила в НАТО в прошлом году после вторжения РФ в Украину. Китай же подвергся критике со стороны США и НАТО за поддержку Москвы.

Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в резиденции посла после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, 29 октября 2024 г. Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

“Действия Северной Кореи прямо сейчас, как с точки зрения экспорта вооружений, так и особенно с точки зрения отправки войск" "являются эскалацией, расширением конфликта и провокацией", заявил в свою очередь Александр Стубб.

Очень трудно доверять президенту Путину, особенно когда речь заходит о ядерном оружии, и именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы такая крупная держава, как Китай, продолжала вести диалог с Россией и была уверена, что мы сможем максимально снизить напряженность Александр Стубб президент Финляндии

Правительство США в понедельник заявило, что Северная Корея направила 10 000 военнослужащих в Россию, откуда, как полагают, они направятся в пограничную Курскую область.

Стубб сказал, что развертывание конфликта противоречит позиции Китая. Ранее в этом году Китай и Бразилия опубликовали совместный мирный план, в котором содержится призыв не расширять линию фронта. Финский лидер также заявил, что Китай должен продолжать усилия по установлению мира в Украине и отправной точкой должен стать мирный план Киева.

В ходе трёхчасовой встречи с председателем КНР президент Финляндии обсудил и торговлю, выразив опасения, что "мы вступаем в цикл повышения тарифов и эскалации торговли". Он подчеркнул, что для Китая крупнейший рынок это Евросоюз, поэтому, по его мнению "нужно избежать" подобного развития событий, "нужны равные условия игры".