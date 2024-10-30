NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Силы стратегического сдерживания РФ проводят учения по нанесению ответного удара

Кадр из видео пресс-службы Министерства обороны РФ: испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", 29 октября 2024 г,
Кадр из видео пресс-службы Министерства обороны РФ: испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", 29 октября 2024 г, Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Российские силы стратегического сдерживания проводят учения. Как пояснил министр обороны Белоусов, их цель - отработка "задач по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

РЕКЛАМА

Российские силы стратегического сдерживания проводят учения по нанесению массированных ядерных ударов.

Как сообщили в Министерстве обороны, в них участвуют контингенты сухопутного, морского и воздушного компонентов этих сил. В ходе учений были проведены практические пуски баллистических и крылатых ракет. Так, межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" была запущена с космодрома Плесецк на испытательный полигон Кура на Камчатке, а баллистические ракеты "Синева" и "Булава" были запущены с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" в Баренцевом море и с атомной подводной лодки "Князь Олег" в Охотском море. В учениях также были задействованы самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые произвели пуск крылатых ракет.

Как пояснил министр обороны России Андрей Белоусов, цель учений - отработка "задач по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника". В Минобороне заявили, что все ракеты достигли намеченных целей.

Эскалацию российской агрессии против Украины обсудили среди прочего в Пекине президент Финляндии и председатель КНР. Это первая поездка Александра Стубба в Китай с тех пор, как он стал главой государства. Принимая финского президента в Большом доме народных собраний, Си Цзиньпин отметил, что два лидера встречались 14 лет назад, когда Стубб был министром иностранных дел Финляндии, а сам он вице-президентом Китая.

Председатель КНР заверил. что готов работать во благо "укрепления стратегического сотрудничества", "добиваться дальнейшего прогресса в новой модели сотрудничества, ориентированной на будущее”.

Финляндия - один из наиболее активных европейских поставщиков военной и гражданской помощи Киеву, вступила в НАТО в прошлом году после вторжения РФ в Украину. Китай же подвергся критике со стороны США и НАТО за поддержку Москвы.

Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в резиденции посла после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, 29 октября 2024 г.
Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в резиденции посла после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, 29 октября 2024 г.Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Действия Северной Кореи прямо сейчас, как с точки зрения экспорта вооружений, так и особенно с точки зрения отправки войск" "являются эскалацией, расширением конфликта и провокацией", заявил в свою очередь Александр Стубб.

Очень трудно доверять президенту Путину, особенно когда речь заходит о ядерном оружии, и именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы такая крупная держава, как Китай, продолжала вести диалог с Россией и была уверена, что мы сможем максимально снизить напряженность
Александр Стубб
президент Финляндии

Правительство США в понедельник заявило, что Северная Корея направила 10 000 военнослужащих в Россию, откуда, как полагают, они направятся в пограничную Курскую область.

Стубб сказал, что развертывание конфликта противоречит позиции Китая. Ранее в этом году Китай и Бразилия опубликовали совместный мирный план, в котором содержится призыв не расширять линию фронта. Финский лидер также заявил, что Китай должен продолжать усилия по установлению мира в Украине и отправной точкой должен стать мирный план Киева.

В ходе трёхчасовой встречи с председателем КНР президент Финляндии обсудил и торговлю, выразив опасения, что "мы вступаем в цикл повышения тарифов и эскалации торговли". Он подчеркнул, что для Китая крупнейший рынок это Евросоюз, поэтому, по его мнению "нужно избежать" подобного развития событий, "нужны равные условия игры".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии

Франция впервые официально обвинила Россию в серии громких кибератак

Сотни солдат КНДР погибли в боях против Украины. Им обещают поставить памятник