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Число жертв удара стихии в Испании растет: не менее 95 погибших

Последствия разрушений в Валенсии
Последствия разрушений в Валенсии Авторское право Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Ирина ШелудковаEuronews
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Спасательные операции продолжаются, пропавшими без вести числятся десятки людей.

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В Испании растет число жертв разрушительных наводнений. По последним данным, погибли не менее 95 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести. Наибольшее число жертв - в регионе Валенсия, где погибли 92 человека.

Власти Валенсии призвали местных жителей не приближаться к затопленным или перекрытым дорогам, а также не выходить на улицу из домов, расположенных в затронутых наводнениями районах. В четверг в регионе отменены занятия в учебных заведениях, спортивные мероприятия пришлось отменить.

Более 1000 солдат из подразделений экстренного реагирования направлены на борьбу с последствиями.

Ожидается, что на следующем заседании совета министров пострадавшие районы будут объявлены "зоной катастрофы" .

В автономном сообществе Валенсия приостановлено железнодорожное сообщение и закрыто большинство дорог.

В муниципалитете Пайпорта в Валенсии известно уже о 40 жертвах: 34 - в городской зоне и шесть - в доме престарелых.

Среди погибших "есть несовершеннолетние, молодые люди, пожилые люди, семьи - есть все", - заявила мэр Марибель Альбалат. - "Похоже, что значительная часть погибших пыталась сдвинуть свои машины с места".

В настоящее время без электричества остаются около 113 000 потребителей.

Национальная метеорологическая служба Испании прогнозирует усиление непогоды в четверг, дожди будут идти на северо-востоке Пиренейского полуострова.

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