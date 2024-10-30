Число жертв удара стихии в Испании растет: не менее 95 погибших

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В Испании растет число жертв разрушительных наводнений. По последним данным, погибли не менее 95 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести. Наибольшее число жертв - в регионе Валенсия, где погибли 92 человека.

Власти Валенсии призвали местных жителей не приближаться к затопленным или перекрытым дорогам, а также не выходить на улицу из домов, расположенных в затронутых наводнениями районах. В четверг в регионе отменены занятия в учебных заведениях, спортивные мероприятия пришлось отменить.

Более 1000 солдат из подразделений экстренного реагирования направлены на борьбу с последствиями.

Ожидается, что на следующем заседании совета министров пострадавшие районы будут объявлены "зоной катастрофы" .

В автономном сообществе Валенсия приостановлено железнодорожное сообщение и закрыто большинство дорог.

В муниципалитете Пайпорта в Валенсии известно уже о 40 жертвах: 34 - в городской зоне и шесть - в доме престарелых.

Среди погибших "есть несовершеннолетние, молодые люди, пожилые люди, семьи - есть все", - заявила мэр Марибель Альбалат. - "Похоже, что значительная часть погибших пыталась сдвинуть свои машины с места".

В настоящее время без электричества остаются около 113 000 потребителей.

Национальная метеорологическая служба Испании прогнозирует усиление непогоды в четверг, дожди будут идти на северо-востоке Пиренейского полуострова.