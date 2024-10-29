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Глава МИД КНДР приехала в Москву

Главы МИДов КНДР и России в Москве (январь 2024 г.)
Главы МИДов КНДР и России в Москве (январь 2024 г.) Авторское право Maxim Shemetov/AP
Авторское право Maxim Shemetov/AP
By Euronews
Опубликовано
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На Западе выражают серьёзную озабоченность укреплением военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном

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Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Цон Хи прибывает в Москву.

Российские официальные лица отмечают, что поездка проходит в рамках стратегического диалога» после подписанного в июне Договора о стратегическом сотрудничестве, однако конкретные темы переговоров неизвестны.

На Западе и в Южной Корее полагают, что Москва и Пхеньян обсуждают отправку военных специалистов из КНДР в Россию и что́ Северная Корея может получить в обмен на это.

Москва и Пхеньян опровергают сообщения о том, что северокорейские специалисты воюют на стороне Кремля. На Западе углубление партнёрства между двумя странами вызывает все большую озабоченность.

В Южной Корее предупреждают, что могут начать оказывать Киеву полномасштабную военную поддержку в ответ на действия соседей.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военное сотрудничество «подрывает мир и безопасность на Корейском полуострове и является опасной эскалацией войны в Украине».

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