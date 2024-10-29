Наим Кассем возглавит "Хезболлах" вместо Хасана Насраллы

By Euronews и AP, EBU

РЕКЛАМА

Наим Кассем возглавит ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах" вместо Хасана Насраллы, убитого 27 сентября в пригороде Бейрута в результате израильского авиаудара.

Кассем, многолетний заместитель Насраллы, исполнял его обязанности с конца сентября.

"Совет Шуры" (руководящий орган "Хезболлах") согласился избрать Шейха Наима Касема генеральным секретарем", - говорится в заявлении шиитского исламистского формирования, воюющего против Израиля.

После смерти Хасана Насраллы его предполагаемый преемник Хашем Сафиддин также был убит в ходе израильского рейда в начале октября. На прошлой неделе в организации подтвердили его гибель, как и смерть других командиров.

71-летний Наим Касем был одним из основателей "Хезболлах" в 1982 году. В 1991-м он стал заместителем генерального секретаря группировки, через год после соглашений, призванных примирить ливанцев по окончании Гражданской войны (1975-1990).

С момента гибели Хасана Насраллы он появлялся в трёх телевизионных выступлениях, последнее из которых состоялось 15 октября. Тогда он заявил, что "решением", которое позволило бы жителям севера Израиля вернуться в свои дома, могло бы стать "прекращение огня". В противном случае он угрожал нанести удар "по всему" еврейскому государству.

С 23 сентября Израиль наносит массированные авиаудары по Ливану, в том числе по опорным пунктам "Хезболлах". Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что хочет положить конец обстрелам северной части территории, граничащей с Южным Ливаном, и разрешить жителям вернуться домой.

По данным AFP, с 23 сентября в Ливане было убито более 1700 человек, основанных на данных Министерства здравоохранения Ливана.