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Наим Кассем возглавит "Хезболлах" вместо Хасана Насраллы

Наим Кассем возглавит ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах" вместо Хасана Насраллы, убитого 27 сентября.
Наим Кассем возглавит ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах" вместо Хасана Насраллы, убитого 27 сентября. Авторское право AP Photo/Bilal Hussein
Авторское право AP Photo/Bilal Hussein
By Euronews и AP, EBU
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Наим Кассем возглавит ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах" вместо Хасана Насраллы, убитого 27 сентября в пригороде Бейрута в результате израильского авиаудара. Многолетний заместитель Насраллы, Кассем исполнял его обязанности с конца сентября.

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Наим Кассем возглавит ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах" вместо Хасана Насраллы, убитого 27 сентября в пригороде Бейрута в результате израильского авиаудара.

Кассем, многолетний заместитель Насраллы, исполнял его обязанности с конца сентября.

"Совет Шуры" (руководящий орган "Хезболлах") согласился избрать Шейха Наима Касема генеральным секретарем", - говорится в заявлении шиитского исламистского формирования, воюющего против Израиля.

После смерти Хасана Насраллы его предполагаемый преемник Хашем Сафиддин также был убит в ходе израильского рейда в начале октября. На прошлой неделе в организации подтвердили его гибель, как и смерть других командиров.

71-летний Наим Касем был одним из основателей "Хезболлах" в 1982 году. В 1991-м он стал заместителем генерального секретаря группировки, через год после соглашений, призванных примирить ливанцев по окончании Гражданской войны (1975-1990).

С момента гибели Хасана Насраллы он появлялся в трёх телевизионных выступлениях, последнее из которых состоялось 15 октября. Тогда он заявил, что "решением", которое позволило бы жителям севера Израиля вернуться в свои дома, могло бы стать "прекращение огня". В противном случае он угрожал нанести удар "по всему" еврейскому государству.

С 23 сентября Израиль наносит массированные авиаудары по Ливану, в том числе по опорным пунктам "Хезболлах". Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что хочет положить конец обстрелам северной части территории, граничащей с Южным Ливаном, и разрешить жителям вернуться домой.

По данным AFP, с 23 сентября в Ливане было убито более 1700 человек, основанных на данных Министерства здравоохранения Ливана.

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