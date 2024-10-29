Масштабный процесс по делу о наркотрафике: более 100 приговоров

By Euronews

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Cуд в Бельгии вынес приговор более чем сотне обвиняемым в ходе крупнейшего в стране процесса по делу о контрабанде наркотиков,

В результате расследования пресечена деятельность масштабной криминальной сети, действовавшей на территории Южной Америки и Марокко.

Преступники были разоблачены после того, как полиция взломала телефонную платформу Sky ECC и перехватывала сообщения в течение двух лет.

Через порт в Антверпене проходит основной трафик кокаина в Европе. По словам адвоката Криса Люкса, вынесены "суровые приговоры", но проблема кокаина " в Антверпена, Брюсселе и где-либо еще во Фландрии" не решена.

Преступная сеть действовала с 2017 по конец 2022 года, и была ликвидирована после рейдов полиции в Бельгии, Германии и Италии.

Один из предполагаемых главарей группировки - гражданин Алжира - был приговорен к 17 годам заключения.

Некоторые подозреваемые были оправданы, другие получили тюремные сроки от нескольких месяцев до более чем 10 лет.

В прошлом году в порту Антверпена таможня изъяла 116 тонн кокаина, установив новый рекорд.