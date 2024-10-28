By Euronews

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Около шестисот ностальгирующих по Муссолини отметили в Предаппио, родном городке дуче, 102-ю годовщину "марша на Рим" 28 октября 1922 года.

Процессия, большинство участников которой были одеты в чёрное, проследовала по городу, а затем прибыла на кладбище Сан-Кассино, где находится семейный склеп Муссолини. Среди присутствующих были Орсола и Виттория Муссолини, правнучки основателя итальянского фашизма.

Римский салют не на публике, чтобы избежать доносов

По словам присутствующих, Орсола поблагодарила собравшихся и попросила их соблюдать минуту молчания. Во время церемонии были прочитаны молитвы помощника и легионера, а затем люди выстроились в очередь, чтобы войти в усыпальницу Бенито Муссолини.

Участников церемонии также попросили не отдавать римский салют на публике во избежание проблем с общественным порядком. Ежедневная газета Il Resto del Carlino сообщила, что некоторые из присутствующих выразили недоумение по этому поводу. Другие сказали, что римское приветствие было пропущено, поскольку, "чтобы избежать жалоби судов, лучше делать это только наедине".

Покинув церемонию, её участники устремились в сувенирные магазины Продоппио в провинции Форли-Чезена Эмилии-Романьи, написало позже агентство Ansa.

Марш боевиков Национальной фашистской партии во главе с Бенито Муссолини, предпринятый с целью давления на руководство Италии и захвата власти в стране, увенчался успехом. Вопреки Альбертинскому статуту, Муссолини был назначен премьер-министром Италии и сформировал первое фашистское правительство.