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Протестующие в Тбилиси потребовали проведения новых выборов

Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси
Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси Авторское право Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Оппозиция заявляет о фальсифицированных результатах. Правящая партия отвергает все обвинения.

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Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие результатами состоявшихся парламентских выборов.

Участники акции протеста потребовали проведения новых выборов под наблюдением международных организаций.

По данным ЦИК, за правящую партию "Грузинская мечта" проголосовали 54,8% избирателей, что дает ей большинство в парламенте.

Представители оппозиции ранее заявили, что будут бойкотировать новый парламент.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала итоги голосования "нелегитимными".

"Никто не признает эти выборы, но все говорят нам, что мы должны продолжать расследование и довести его до конца. Кстати, мы можем получить международную поддержку в этом", - сказала президент.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

Европейский союз призвал власти Грузии как можно быстрее расследовать сообщения о нарушениях в ходе электорального процесса.

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