By Euronews и AP, EBU

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Президент Египта предложил заключить двухдневное перемирие между Израилем и ХАМАС, в течение которого будут освобождены четверо удерживаемых в Газе заложников.

Принимая в Каире президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что предложение также включает освобождение палестинских заключенных и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Египет в течение последних нескольких дней предпринял попытку выступить с инициативой, направленной на изменение ситуации и прекращение огня на два дня, обменяв четырех заложников на некоторых заключенных в израильских тюрьмах, после чего в течение десяти дней будут проведены переговоры для завершения процедур в секторе, ведущих к полному прекращению огня и прибытие помощи Абдель Фаттах ас-Сиси президент Египта

Немедленного официального ответа от Израиля или ХАМАС не последовало, поскольку в ближайшее время должны состояться переговоры в Катаре. Однако Хусам Бадран, высокопоставленный член полиnбюро ХАМАС в Катаре в заявлении, распространенном прохамасовским информагентством Shehab, заявил, что соглашение возможно. Его слова цитируют израильские СМИ.

Его предложение, подчеркнул ас-Сиси, направлено на то, чтобы “сдвинуть ситуацию с мертвой точки”. Переговоры о более длительном и поэтапном прекращении огня неоднократно заходили в тупик, отмечают обозреватели. В качестве предварительного условия ХАМАС требует вывода израильских войск из Газы, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что они останутся, пока не уничтожат ХАМАС.

Глава израильского "Моссада" в воскресенье отправился в Доху для переговоров с премьер-министром Катара и главой ЦРУ в рамках последней попытки положить конец боевым действиям и ослабить напряженность в регионе.

Во время правительственной церемонии, посвященной годовщине теракта в Иврите 7 октября, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что “не каждая цель может быть достигнута только военными операциями", добавив, что для возвращения заложников потребуются “болезненные компромиссы”. На том же мероприятии протестующие сорвали выступление Нетаньяху, выкрикивая “Позор вам". Многие израильтяне обвиняют его в провалах в сфере безопасности, которые привели к нападению, и возлагают на него ответственность за то, что он до сих пор не вернул заложников домой.

В воскресенье 11 человек погибли в результате израильского удара по школе, ставшей убежищем для вынужденных переселенцев в лагере Шати на севере Газы, заявил представитель Министерства здравоохранения сектора.

Погибшие, по словам директора службы скорой помощи Хуссейна Мохесина, были доставлены в больницы Аль-Шифа и Аль-Ахли, большинство из них - дети и женщины, многие в тяжёлом состоянии.

Израильская армия не сразу ответила на запрос Associated Press о комментариях. За год конфликта Израиль нанес удары по нескольким школам, ставшим убежищами, в Газе, заявив, что их целью являются боевики, скрывающиеся среди гражданского населения. В результате ударов часто гибнут женщины и дети. В последние недели Израиль серьезно ограничил поступление основной гуманитарной помощи, а три оставшиеся больницы на севере страны — одна из них подверглась нападению в минувшие выходные — говорят, что они переполнены ранеными.

Генеральный секретарь ООН в заявлении своего представителя отметил “ужасающий уровень смертности”. Международный комитет Красного Креста в субботу сообщил, что гражданское население находится в “ужасающих обстоятельствах”.