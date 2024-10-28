COP 16: коренные народы призывают страны выполнять обязательства по защите природы

By Euronews

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В колумбийском Кали вступила во вторую фазу COP16 - конференция ООН по биоразнообразию. Дискуссии продлятся до первого ноября. Представители коренных общин со всей Америки призвали страны выполнять обязательства, взятые ими два года назад.

Тедди Синакай Томас, глава CECONSEC (Ассоциация коренных общин центральной сельвы Перу): "Наши правительства не спешат с принятием решений. Они крайне медленно идут на изменения. Власти сосредоточены на обеспечении соблюдения законов и стандартизации политики, но не предпринимают действий по прекращению пагубной деятельности, или по восстановлению и сохранению биоразнообразия".

Участники конференции пытаются оценить насколько успешно идет реализация Глобальной рамочной программы по биоразнообразию, два года назад. Главным обязательством сторон было защитить не менее 30% суши и морей и восстановить 30% деградировавших экосистем к 2030 году.

Сандра Валенсуэла , гендиректор WWF Колумбии: "На сегодняшний день в мире под охраной находятся 17% наземных территорий и только 8% прибрежных вод и океана. Поэтому в национальных планах действий содержится настоятельный призыв к шагам, направленным на усиление охраны природы. Но эта цель не может быть осуществляться без другой цели, а именно цели № 2, которая заключается в содействии восстановлению экосистем".

Глобальную рамочную программу по сохранению биоразнообразия подписали почти 200 стран. Лидером в реализации поставленных задач является Европейский союз.

Флорика Финк-Хойер, гендиректор Департамента Еврокомиссии по охране окружающей среды: "У нас есть проект Natura 2000, который представляет собой обширную сеть связанных охраняемых территорий. Благодаря этому, а также закону о восстановлении природы, мы вполне уверены, что цели 2030 года по суше мы достигнем относительно скоро. Что касается воды, то это немного сложнее. Но мы много работаем, мы представим стратегию обеспечения устойчивости водных ресурсов".

В Кали также проходят переговоры по вопросам финансирования ключевых проектов. По данным ООН, необходимо утроить так называемые "зеленые инвестиции".

Сирил Фурнери, Euronews: "Ожидается, что в дискуссиях во время второй недели COP 16 примут участие около 140 министров стран мира и 12 глав государств. В Колумбии ожидают принятия важных решений, которые позволят воплотить в жизнь обещание остановить уничтожение природы".