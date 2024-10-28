В Албании заблокировано судно, которое заподозрили в перевозке токсичных отходов

By Euronews

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Албания не позволила судну, предположительно перевозящему огромное количество опасных отходов, пришвартоваться в главном порту Тираны, после того как группа наблюдателей предупредила власти.

Судно предположительно перевозило более 2100 тонн промышленных отходов, покинуло Албанию минувшим летом и было отвергнуто Таиландом.

Ранее албанская оппозиция обвинила правительство в участии в незаконном обороте опасных материалов. В ответ премьер-министр Эди Рама заявил, что документы на груз были проверены

Албанская прокуратура и европейские природоохранные органы объявили о начале расследования. По словам чиновников, отходы могут содержать такие опасные элементы, как свинец и хром. Власти распорядились изъять контейнеры и хранить их в безопасном месте.

Перевозка промышленных отходов из западных стран для переработки в развивающихся странах - глобальный бизнес, который по разным оценкам составляет от 44 до 70 миллиардов евро в год.

Базирующаяся в Сиэтле неправительственная организация Basel Action Network, или BAN, которая занимается вопросами охраны окружающей среды, заявила, что в августе она обратила внимание властей на это судно после сообщения информатора о том, что 102 контейнера перевозят "примерно 2100 метрических тонн... отходов сталелитейной промышленности".

BAN заявила, что груз впервые покинул Дуррес 4 июля 2024 года на двух зафрахтованных Maersk судах с "предполагаемым пунктом назначения - Таиланд". Группа заявила, что она также предупредила несколько транзитных стран и сотрудничала с EARTH, ведущей тайской экологической организацией, и вместе подняли тревогу по поводу груза.