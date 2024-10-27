Войска РФ вновь атаковали Киев дронами

By Euronews

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В ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину 80 ударными дронами типа Shahed, а также беспилотниками неустановленного типа. 41 из них удалось сбить. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным украинских военных, БПЛА были запущены из Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ.

32 российских беспилотника исчезли с радаров, а один улетел в направлении Беларуси.

Около 10 беспилотников были сбиты под Киевом. Это уже вторая ночь подряд, когда Россия наносит удары по столице Украины. О жертвах и повреждении критической инфраструктуры в Киевской области не сообщается.

В Сумской области зафискирован удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в результате последних российских ударов более 500 населенных пунктов в пяти областях страны остаются без света.

Днем в воскресенье российскому обстрелу подвергся центральный район Херсона, возле почтового отделения один человек погиб и один был ранен. В Николаевской области в результате атака российских дронов погиб мужчина.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она ежедневно совершает агрессию против украинцев. По его словам, только за минувшую неделю Россия выпустила более 1100 управляемых авиабомб, 560 беспилотников и 20 ракет.

Тем временем министерство обороны России сообщило, что за ночь подразделениями ВКС страны был сбит 51 украинский беспилотник. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара беспилотников ранение получила женщина. В Тамбовской области, по данным издания Astra, возник пожар на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба" в селе Новоникольское, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

В воскресенье днем ведомство сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Брянскую область, сообщается, что силы ПВО сбили 15 дронов, по официальной информации никто не пострадал, разрушений нет.