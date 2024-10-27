Неожиданное поражение правящего большинства на выборах в Японии

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Консервативная Либерально-демократическая партия премьер-министра Исибы Сигэру не смогла набрать 233 места, которые дают ей большинство в 465-местном Сейме. Либерал-демократы правили в коалиции с также консервативной партией "Комэйто".

Телеканал NHK сообщил, что правящая коалиция получает 181 место. Предвестником поражения правительства стали заявления премьер-министра Исибы Сигэру, который сказал, что "наша партия не смогла завоевать понимание общества в вопросах политики и экономики, и это стало самым большим ударом для Либерально-демократической партии".

Оппозиционная Конституционно-демократической партии усилит свои позиции по сравнению с предыдущими выборами.

Отсутствие большинства не означает смены правительства, но результаты затруднят премьер-министру проведение политики его партии через парламент, и ему, возможно, придется искать третьего партнера по коалиции.