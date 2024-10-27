Израильские удары повредили объекты, связанные с ядерной программой и производством ракет

By Euronews и AP, EBU

РЕКЛАМА

В результате израильской атаки на Иран в ночь на субботу повреждены объекты на секретной военной базе к юго-востоку от Тегерана (её эксперты связывали с ядерной программой), а также на другой базе, связанной с программой создания баллистических ракет. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные в воскресенье агентством Associated Press.

Ряд повреждённых зданий находились на территории иранской военной базы Парчин, где, как подозревает Международное агентство по атомной энергии, Иран в прошлом проводил испытания взрывчатых веществ, способных привести в действие ядерное оружие. Тегеран долгое время настаивал на том, что его ядерная программа носит мирный характер, хотя МАГАТЭ, западные разведывательные службы и другие организации утверждают, что Тегеран вел активную ядерную программу вплоть до 2003 года.

Другие повреждения можно увидеть на расположенной неподалеку военной базе Ходжир, за которой, по мнению аналитиков, скрывается система подземных туннелей и объекты по производству ракет. Иранские военные не признали ущерб, нанесенный ни Ходжиру, ни Парчину в результате атаки Израиля рано утром в субботу, хотя и заявили, что в результате нападения погибли четверо иранских солдат, обслуживавших системы противовоздушной обороны страны.

Представительство Ирана при Организации Объединенных Наций не сразу ответило на запрос о комментариях, как и израильские военные.

Повреждённые здания на иранской военной базе Парчин за пределами Тегерана, 27 октября 2024 г. (спутниковый снимок, сделанный компанией Planet Labs PBC) Planet Labs PBC/AP

Между тем верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в воскресенье заявил, что израильское нападение “не следует преувеличивать или преуменьшать”, но не стал призывать к немедленному ответному удару. «Просчеты израильского режима должны быть пресечены. Крайне важно заставить их понять силу, волю и инициативу иранской нации и ее молодежи», добавил он.

Его комментарии предполагают, что Иран тщательно взвешивает свой ответ на нападение. Иранские военные уже заявили, что прекращение огня в секторе Газа или Ливане перевешивает любую ответную атаку на Израиль, хотя иранские официальные лица также заявили, что оставляют за собой право на ответ.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф пообещал, что ответ на нападение Израиля будет "однозначным", но с учетом "необходимых соображений".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил в воскресенье, что удары Израиля “нанесли серьёзный ущерб” Ирану и что заградительный огонь “достиг всех своих целей". Остается неясным, сколько объектов в общей сложности было атаковано Израилем. Иранские официальные лица определили пострадавшие районы в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран.

В заявлении, опубликованном сразу после субботнего нападения, израильские военные заявили, что целью атаки были “ракетные заводы, используемые для производства ракет, которые Иран выпускал по государству Израиль в течение прошлого года”. Уничтожение таких объектов может существенно подорвать способность Ирана производить новые баллистические ракеты для пополнения своего арсенала после двух нападений на Израиль. Военизированная революционная гвардия Ирана, которая курирует программу создания баллистических ракет в стране, после субботнего нападения хранит молчание. По оценкам военных США, общий арсенал баллистических ракет Ирана, который включает ракеты меньшей дальности, не способные достичь Израиля, составляет “более 3000 единиц”.