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Выборы в Грузии: ЦИК объявляет о победе "Грузинской мечты", оппозиция заявляет о фальсификациях

подсчет голосов в Грузии
подсчет голосов в Грузии Авторское право Kostya Manenkov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Kostya Manenkov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
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По данным ЦИК, "Грузинская мечта" набирает более 54% голосов, оппозиция не признает результаты выборов и анонсирует бессрочные акции протеста.

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Правящая партия "Грузинская мечта" побеждает на парламентских выборах в Грузии, по данным ЦИК страны. После подсчета бюллетеней на более чем 99 процентов участков "Грузинская мечта" набирает более 54 процентов голосов.

Также по данным ЦИК в парламент проходят четыре оппозиционные партии: "Коалиция за перемены" - 10,80%, "Единство – Национальное движение" – 10,09%, "Сильная Грузия" - 8,75% и "Гахария за Грузию" - 7,75%. При этом сообщается, что правящая партия проиграла в столице и других крупных городах, а также на зарубежных избирательных участках.

Между тем, оппозиция заявила о фальсификациях. Три из четырех прошедших в парламент партий заявили, что не признают итоги выборов и анонсировали бессрочные акции протеста, начиная с воскресенья.

Лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия обвинил "Грузинскую мечту" в конституционном перевороте и краже выборов. Он пообещал обнародовать доказательства фальсификаций. Глава партии "Единство — национальное движение" Тина Бокучава объявила, что партия "переходит в режим чрезвычайной ситуации".

В партии Гахария "За Грузию" о непризнании результатов выборов не заявили, но отметили, что нарушения в день выборов повлияли на официальные данные.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ответ на это назвал непризнание оппозицией итогов выборов "безнадежной попыткой оправдать себя".

Сразу после закрытия избирательных участков проправительственный и оппозиционно настроенные телеканалы опубликовали диаметрально противоположные результаты экзитполов. По данным проправительственного телеканала "Имеди", большинство мест в парламенте получила "Грузинская мечта" - около 56 процентов голосов, а по данным каналов "Формула" и "Мтавари", "Грузинская мечта" проиграла выборы, а оппозиционные партии в сумме набрали более 50 процентов голосов.

Если результаты выборов будут утверждены, партия "Грузинская мечта" получит абсолютное большинство в 150-местном парламенте.

И оппозиция, и "Грузинская мечта" в ходе предвыборной кампании заявляли о стремлении в Европу. Однако в искренности "Грузинской мечты" в ЕС сомневаются.

Минувшим летом Брюссель приостановил процесс вступления Грузии в Евросоюз после того, как в стране на фоне масштабных протестов был принят закон "О прозрачности иностранного влияния“, так называемый закон "об иностранных агентах".

В ЕС отметили, что этот закон является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии по статусу кандидата.

Согласно опросам, в Грузии порядка 70%-80% населения стабильно поддерживают евроинтеграцию. Многие опасались, что в случае победы "Грузинской мечты", надежды на вступление страны в ЕС будут потеряны.

При этом основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишили и премьер-министр Кобахидзе обещают восстановить отношения с ЕС, утверждая, что Грузия может войти в Единую Европу уже к 2030 году, причём на своих условиях.

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