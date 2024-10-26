Иран преуменьшает масштаб атаки Израиля, пытаясь избежать новой эскалации

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После того как Израиль нанес авиаудары по Ирану, государственные СМИ Исламской республики и источники, близкие к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пытаются преуменьшить масштаб этой операции и заявлют, что она была неудачной.

В то время как Израиль сообщает, что по меньшей мере 20 военных объектов были эффективно поражены в ходе трехфазной операции рано утром в субботу, иранские официальные источники категорически отрицают заявления ЦАХА, что в атаке участовали более 100 истребителей, и называют эти сообщения "израильской пропагандой". Они также сообщают иранцам, что израильские лидеры во время атаки находились в бункерах, якобы опасаясь потенциального иранского возмездия.

Фатеме Мохаджерани, пресс-секретарь иранского правительства, назвала ущерб от авиаударов "ограниченным" и сказала, что "ситуация нормальная".

Израиль учел мнение США

Как и хотел Вашингтон, израильский лидер Биньямин Нетаньяху, похоже, выбрал довольно ограниченную серию ответных ударов по обычным военным объектам.

Ядерные объекты и нефтяные установки рассматривались как возможные цели для израильского ответа, но в середине октября администрация президента США Джо Байдена получила от Израиля заверения, что он не будет наносить удары по таким целям, что стало бы более серьезной эскалацией конфликта.

Теперь Соединенные Штаты предостерегают Иран от собственных ответных действий, указывая на то, что ночные удары должны положить конец прямой конфронтации между Израилем и Ираном.

Американские СМИ ранее отмечали, что если ответ Израиля будет ограниченным, то Иран, скорее всего, воздержится от ответных действий. Газета New York Times также сообщила, что иранские официальные лица уточнили, что ответят, если израильские атаки приведут к масштабным разрушениям и большим жертвам; однако если Израиль ограничит свои удары несколькими военными базами и складами для ракет и беспилотников, Иран, возможно, предпочтет не предпринимать никаких ответных действий.

Как Иран реагирует на удары?

Иран находится в шатком положении, особенно в связи с тем, что его региональные марионеточные силы, в частности "Хезболлах" в Ливане, значительно ослаблены. Режим признает, по крайней мере в кулуарах, что ему не хватает военного потенциала, чтобы сравниться с Израилем, который ежегодно получает военную помощь от США на миллиарды евро.

Хотя маловероятно, что Иран официально откажется от своего права на ответные меры, немедленный ответ, похоже, не соответствует его стратегическим интересам.

В краткосрочной перспективе иранские СМИ и государственное телевидение, скорее всего, будут делать акцент на "победе", преуменьшая или даже отвергая некоторые аспекты ответного удара Израиля как "фейк-ньюс". Иранский режим, вероятно, будет скрывать любой ущерб, нанесенный объектам по производству баллистических ракет или заводам по производству беспилотников, используя ограниченный и, возможно, скоординированный характер ответных действий Израиля для контроля над ситуацией.

Сокрытие информации не является чем-то новым в иранской политике, и тому есть множество примеров, таких как сбитый украинский самолет или ответ Израиля на первую атаку Ирана в апреле 2024 года. Что касается израильской атаки на объект в Исфахане, то всего несколько дней назад высокопоставленный командир КСИР впервые признал факт нанесения этого удара.

Будет ли теперь эскалация насилия или кризис удастся предотвратить?

Хотя ожидается, что Иран сохранит риторику потенциального ответа, он, скорее всего, будет придерживаться хрупкого баланса между эскалацией и деэскалацией напряженности.

Кроме того, необходимо помнить, что предстоящие выборы в США, до которых осталось менее десяти дней, окажут значительное влияние на будущую политику как Ирана, так и Израиля, и представляется маловероятным, что Белый дом позволит напряженности разрастаться в оставшиеся дни.

Однако не стоит недооценивать и влияние тех, кому выгодны санкции, и сторонников жесткой линии в правящих кругах Ирана, которые рассматривают полномасштабный конфликт как единственный путь к политическому выживанию.