Может ли поставка Россией С-400 и истребителей Су-35 свести на нет "превосходство Израиля в воздухе над Ираном"?

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Появились сообщения о том, что отправка Ираном беспилотников и баллистических ракет в Россию для использования в конфликте на Украине может стать стратегическим шагом в обмен на поставку более современного оружия, включая современные противокорабельные ракеты, передовые системы противовоздушной обороны и истребители Cу-35, которые Иран давно ждал.

Иран также рассчитывает получить системы противовоздушной обороны С-400 для борьбы с ракетами, израильскими ВВС и другими угрозами. Если соглашения будут выполнены, военная мощь Ирана и союзных ему ополченцев в регионе будет значительно усилена.

Временная составляющая

Выступая на сайте Business Insider, Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского института объединенных [оборонных] служб (известного как российский аналитический центр RUSI), заявил, что "самолеты Су-35 были поставлены в Иран в значительном количестве из-за необходимости обучения летного экипажа и обслуживающего персонала, а также создания необходимой инфраструктуры и наземного вспомогательного оборудования. Это будет тяжелым бременем". Поэтому их нельзя будет использовать в ближайшем будущем для сдерживания возможных нападений Израиля на Иран.

Израиль обязался ответить на ракетную атаку Ирана 1 октября, в результате которой было запущено более 180 баллистических ракет. С тех пор иранские СМИ опубликовали сомнительное и неподтвержденное утверждение о том, что Россия поставила Тегерану по крайней мере одну эскадрилью истребителей Су-35 и неустановленное количество систем ПВО С-400. Однако эта информация остается неподтвержденной.

Шахриар Хейдари, бывший член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, заявил 25 января 1401 года информационному агентству Tasnim, что "вооружение, заказанное Ираном России, должно быть доставлено в начале следующего года".

Однако предыдущие сообщения некоторых иранских СМИ о предстоящей поставке истребителей Су-35 и видеозаписи в виртуальных сетях, на которых российский истребитель Су-35 летит в небе над небом Тегераном и Мехрабадом, оказались ложными.

Совсем недавно Иран официально опроверг сообщения о предстоящей поставке Су-35 в конце апреля. Все сообщения, опубликованные в иранских СМИ, были процитированы информационным агентством "Данешджу", связанным с Корпусом стражей исламской революции, которое позже удалило сообщение и объявило его ложным.

Конечно, есть много причин, по которым Иран вскоре может получить эти передовые самолеты четвертого поколения, в том числе и то, что такая сделка сейчас кажется более вероятной, чем когда-либо.

Антон Мордасов, внештатный научный сотрудник американского аналитического центра Middle East Institute, считает, что контракт на поставку Сухо-35 — это "решенный вопрос", поскольку Россия уже поставила учебно-тренировочные самолеты Як-130, необходимые для обучения иранских летчиков-истребителей в сентябре 2023 года.

Соотношение сил в регионе не изменилось

Приобретение истребителей Су-35 позволит Ирану частично модернизировать свои военно-воздушные силы, состоящие в основном из восстановленных американских и советских истребителей эпохи до революции 1357 года, тем самым повысив возможности противовоздушной обороны.

Однако эта модернизация вряд ли изменит баланс сил Тегерана в регионе, поскольку арабские королевства Персидского залива имеют гораздо более совершенные военные самолеты.

Покупка этих истребителей стала предметом споров с марта 2021 года, когда иранские государственные СМИ сообщили, что контракт на их покупку завершен. По прогнозам, Тегеран получит не менее 24 истребителей, первоначально предназначенных для Египта.

Экстренная доставка, судя по всему, запятнает имидж Ирана и покажет, что он не может справиться с угрозой без российских самолетов и дополнительных военных ресурсов. Институт Ближнего Востока

Однако, как заявили в апреле представители разведки США и Ближнего Востока, нет никаких публичных доказательств того, что Су-35 был доставлен, а возможные задержки были связаны с процессом оплаты Ираном.

Мордасов из Института Ближнего Востока пояснил изданию Business Insider, что сроки поставки Сухо-35, скорее всего, будут зависеть от технической готовности и ряда других факторов. Он отметил, что "срочная передача Ирана, по-видимому, негативно скажется на имидже Ирана и продемонстрирует, что он не сможет противостоять этой угрозе без российских самолетов и дополнительных военных ресурсов".

Оборонная система С-400 и необходимость России в войне на Украине

В августе газета New York Times сообщила, что Россия начала поставки противовоздушной обороны Ирану, несмотря на рост напряженности в регионе после убийства Израилем Исмаила Хании в Тегеране. Хотя тип этого оборудования не упоминается, возможно, Иран давно искал систему С-400.

Мохаммад Али Джафари, бывший командующий КСИР, впервые в качестве официального представителя Исламской Республики признал, что авиабаза Исфахан стала целью израильской ракетной атаки после нападения иранских беспилотников и ракет на Израиль 25 апреля. Ранее иранское правительство заявляло, что средства ПВО Исфахана нанесли удары по нескольким "микроптицам и подозрительным объектам".

В ходе этой атаки Израиль нацелился на радар одной из иранских систем С-300, самой современной системы противовоздушной обороны, приобретенной Ираном у России, и С-400 старого поколения.

Антон Мордасов считает, что Москва вряд ли передаст С-400 Ирану из-за собственных оборонных потребностей в войне на Украине. Даже если Россия решит поставить систему противоракетной обороны С-400, обучение экипажей и ввод в эксплуатацию займут не менее пяти месяцев.

Утверждает, что переговоры о поставке российских ракет хуситам продолжаются

С другой стороны, согласно другим сообщениям, Россия ведет переговоры о поставке противокорабельных крылатых ракет "P-800 Onix" для хуситов в Йемене. Ракета "Оникс" имеет впечатляющую дальность полета в 300 км и может летать прямо над уровнем моря при приближении к цели.

Эта ракета более совершенна, чем другие противокорабельные ракеты в арсенале повстанческой группировки, которые могут усилить атаки на торговые суда и суда возглавляемой США коалиции, отвечающие за морскую защиту.

По данным Business Insider, есть также сообщения о том, что агенты российской разведки играли консультативную роль в атаках на торговые суда.

По сообщениям, Иран содействует заключению сделки, несмотря на противодействие со стороны Саудовской Аравии и США.

Хотя президент России Владимир Путин ранее заявлял, что его страна может при определенных обстоятельствах вооружать западных врагов, Мордасов считает, что предполагаемые переговоры между Москвой и хуситами были "скорее стратегическим раскрытием информации российскими спецслужбами, направленным на поддержку заявлений Путина о возможности вооружения врагов Америки".

Предполагаемые переговоры между Москвой и хуситами были скорее стратегическим разоблачением российских спецслужб, цель которого — поддержать заявления Путина о возможности вооружить врагов Америки. Антон Мордасов Институт Ближнего Востока

В июне президент России предупредил, что Москва может предоставить оружие врагам Запада в ответ на военную поддержку Украины, которая включает разрешение Киеву использовать западные боеприпасы для целенаправленных атак на территории России. Он подчеркнул, что "мы имеем право действовать таким же образом".

Этот российский аналитик скептически относится к любым прямым поставкам, отмечая, что поставка ракет хуситам может подвергнуть опасности китайские нефтяные танкеры. Как известно, ранее ракета хуситов попала в принадлежащий Китаю нефтяной танкер MV Huang Pu под панамским флагом.

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"Преднамеренная поставка таких ракет серьезно навредит арабским странам, которые являются важными партнерами Москвы в нынешней санкционной ситуации", - заявил Мордасов.

Однако один из сценариев также может заключаться в том, что эти ракеты "случайно попадут в руки хуситов через Сирию", особенно если США и их союзники разрешат Украине использовать против России ракеты Atacms западного производства.