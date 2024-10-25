Удар по школе в Газе: палестинцы заявляют о жертвах и пострадавших

By Euronews

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По меньшей мере 17 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по школе в Нусейрате - центральной части сектора Газа. В здании жили перемещенные лица. Об этом заявили представители местной больницы. Палестинские медики утверждают, что большинство убитых женщины и дети. Десятки людей получили ранения.

В то же время израильские военные заявили, что нанесли удар по боевикам ХАМАС, которые находились в школе. Группировка, подчеркнули в ЦАХАЛ, использовала здание учебного заведения для подготовки и проведения атак на военных и на Израиль. Представители армии обороны Израиля неоднократно указывали на то, что боевики намеренно и систематически смешиваются с мирными жителями.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Израиль достиг большинства своих стратегических целей в Газе, уничтожив значительную часть военного потенциала ХАМАС, что открывает путь к долговременному прекращению конфликта.

На юге Ливана ЦАХАЛ ведет операции против группировки "Хезболлах", которая не прекращает обстреливать север еврейского государства.

В пятницу, как сообщили региональные СМИ, в результате израильского авиаудара по жилому комплексу на юго-востоке Ливана погибли три журналиста. Местный новостной канал Al Jadeed передал кадры с места происшествия. СМИ утверждают, что ЦАХАЛ не сделал предупреждение перед ударом.

Базирующийся в Бейруте панарабский телеканал Al-Mayadeen TV сообщил, что в числе погибших двое его сотрудников.