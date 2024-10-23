Россия и Иран могут разжечь насильственные протесты после выборов в США - разведка

РЕКЛАМА

Россия и Иран могут попытаться спровоцировать насильственные протесты в Соединенных Штатах после президентских выборов в ноябре. Об этом предупредили высокопоставленные сотрудники разведки.

Согласно рассекреченной записке национальной разведки, цель противников США - внести раскол в американское общество и поставить под сомнение результаты выборов, что может осложнить плавную передачу власти.

Авторы доклада предупреждают, что Россия и Иран могут сами организовывать протестные мероприятия или подталкивать граждан к участию в подобных акциях, в том числе, посредством публикации ложной информации и сфальсифицированных заявлений в социальных сетях.

В американском разведывательном сообществе напомнили, что в январе российская военная разведка попыталась завербовать гражданина США для организации протестов в стране. Считалось, что американец "вероятно, не подозревал" о том, что он контактировал с российскими агентами.

США уже не в первый раз обвиняют иранское правительство в попытках расколоть американское общество. В июле официальные лица обвинили Тегеран в тайной поддержке протестов против дружественной политики США в отношении Израиля. Тогда правоохранительные органы США утверждали, что связанные с Тегераном группы выдавали себя за активистов в социальных сетях, подбадривали протестующих и предоставляли средства для оплаты поездок на акции протеста в Вашингтон.

Чиновники предупредили, что нападение на Капитолий в 2021 году повысило риск возникновения политического насилия в текущем году, поскольку Иран и Россия стали лучше понимать, как посеять семена сомнения в ходе выборов, чтобы в конечном итоге вызвать хаос в стране.

Rioters try to break through a police barrier at the US Capitol in Washington, DC, on 6 January 2021. John Minchillo/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

По словам чиновников, Иран и Россия в целом извлекают выгоду из усиливающейся поляризации в США, используя и продвигая в интернете пропаганду и дезинформацию.

Помимо стремлений повлиять на исход выборов, Россия и Иран, считают аналитики, хотят подорвать гражданское единство в США, распространяя в сети ложные и вводящие в заблуждение утверждения по таким ключевым темам, как миграция, экономика и реакция администрации США на недавние ураганы, пронесшиеся по Флориде.

Избиратели, полагают эксперты, также могут подвергаться опасности и различным видам угрозы со стороны групп, надеющихся повлиять на исход выборов в США. Подобный случай произошел в 2020 году, когда иранские хакеры выдавали себя за членов ультраправой организации Proud Boys, и отправляли электронные письма с угрозами членам Демократической партии.

Иран стремился навредить кампании Дональда Трампа посредством дезинформации. Во время предыдущего президентского срока Трамп вышел из с трудом достигнутой ядерной сделки с Ираном, и ввел новые жесткие санкции против этой страны. Трамп, как сообщалось, санкционировал убийство в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Произошедшее повергло в ярость иранские власти.

Что касается России, то во вторник сотрудник Управления директора национальной разведки США заявил журналистам, что Кремль, скорее всего, попытается разжечь протесты в США независимо от того, кто одержит победу на выборах. По словам представителя национальной разведки США, ожидается, что реакция России будет более агрессивной, если Камала Харрис победит Дональда Трампа.

Во вторник представитель миссии Ирана в ООН напомнил о прошлых заявлениях Тегерана, в которых отрицалось намерение вмешиваться в американскую политику.