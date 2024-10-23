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«Хезболлах» подтвердила гибель преемника Насраллы

Архив
Архив Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Ране о ликвидации Сафиетдина сообщил ЦАХАЛ. Госсекретарь США совершает очередной визит на Ближний Восток

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Группировка «Хезболлах» подтвердила факт гибели главы своего исполнительного совета, Хашема Сафиетдина. Он считался преемником бывшего лидера радикальной группировки Хасана Насраллы.

Ранее о его ликвидации заявили вооружённые силы Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили, что Хашем Сафиеддин и глава разведывательного штаба группировки Хусейн Али аз-Зейма убиты в результате авиаудара по Бейруту 4 октября. Удар был нацелен на подземную штаб-квартиру разведки "Хезболлах" в Бейруте, которая, по словам военных, располагалась в густонаселенном районе Дахия. По данным ЦАХАЛ, в момент атаки в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения "Хезболлы", включая других высших командиров.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен совершает турне по ближневосточному региону с целью стимулировать переговоры по Газе и Ливану. Блинкен провел встречи с министром обороны Йоавом Галантом, премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

Госсекретарь США призвал главу израильского правительства предпринять шаги, необходимые для обеспечения поставок достаточного количества гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В ООН утверждают, что объем помощи, поступающей в палестинский анклав, резко упал до самого низкого уровня за весь год. Кроме того, в ООН заявили, что в этом месяце Израиль препятствовал попыткам доставки помощи, особенно на север Газы.

Между тем во вторник в ЦАХАЛ заявили, что с прошлой недели на север Газы было отправлено 230 грузовиков с водой и продовольствием. Днем ранее Всемирная организация здравоохранения эвакуировала 14 тяжелобольных пациентов из больницы Камаль Адван на севере Газы в больницу Аш-Шифа на фоне возобновления израильского военного наступления.

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