«Хезболлах» подтвердила гибель преемника Насраллы

Ране о ликвидации Сафиетдина сообщил ЦАХАЛ. Госсекретарь США совершает очередной визит на Ближний Восток
Группировка «Хезболлах» подтвердила факт гибели главы своего исполнительного совета, Хашема Сафиетдина. Он считался преемником бывшего лидера радикальной группировки Хасана Насраллы.
Ранее о его ликвидации заявили вооружённые силы Израиля.
В ЦАХАЛ сообщили, что Хашем Сафиеддин и глава разведывательного штаба группировки Хусейн Али аз-Зейма убиты в результате авиаудара по Бейруту 4 октября. Удар был нацелен на подземную штаб-квартиру разведки "Хезболлах" в Бейруте, которая, по словам военных, располагалась в густонаселенном районе Дахия. По данным ЦАХАЛ, в момент атаки в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения "Хезболлы", включая других высших командиров.
Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен совершает турне по ближневосточному региону с целью стимулировать переговоры по Газе и Ливану. Блинкен провел встречи с министром обороны Йоавом Галантом, премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.
Госсекретарь США призвал главу израильского правительства предпринять шаги, необходимые для обеспечения поставок достаточного количества гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В ООН утверждают, что объем помощи, поступающей в палестинский анклав, резко упал до самого низкого уровня за весь год. Кроме того, в ООН заявили, что в этом месяце Израиль препятствовал попыткам доставки помощи, особенно на север Газы.
Между тем во вторник в ЦАХАЛ заявили, что с прошлой недели на север Газы было отправлено 230 грузовиков с водой и продовольствием. Днем ранее Всемирная организация здравоохранения эвакуировала 14 тяжелобольных пациентов из больницы Камаль Адван на севере Газы в больницу Аш-Шифа на фоне возобновления израильского военного наступления.