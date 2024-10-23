Киев критикует генсекретаря ООН за поездку в Казань на саммит БРИКС

By Euronews

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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС. Накануне визита официальный представитель Гутерриша заявил, что генсек ООН намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути окончания войны в Украине.

В Киеве Гутерриша подвергли критике за то, что он согласился приехать на саммит по приглашению Путина, но ранее отказался от участия в "саммите мира" в Швейцарии. "Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - отметили в пресс-службе МИД Украины.

В БРИКС входят девять стран мира. В их числе такие крупные, как Индия, Китай и Бразилия. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин уже находятся в Казани. Всего на форуме представлены делегации 36 стран, многие из которых не входят в БРИКС.

В форуме принимает участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна (член НАТО) в сентябре подала заявку на вступление в организацию. По словам аналитиков, для Москвы стратегическая задача саммита БРИКС показать, что Россия, несмотря на то, что страна ведет войну в Украине, не находится в международной изоляции.

В то же время ряд приглашенных на саммит глав государств в силу разных причин не приехали. Это касается, в частности, лидеров Саудовской Аравии, Бразилии и Кубы.