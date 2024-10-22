"Бунт против миграции": Венгрия, Сербия и Словакия решили держаться вместе

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Роберт Фицо, словацкий премьер-популист, венгр Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич считают, что, в отличие от других европейских коллег, у них есть формула решения проблемы миграции.

Во вторник в городе Комарно на юге Словакии лидеры трёх стран обсудили миграционную политику ЕС и планы по "аутсорсингу" запросов на получение убежища в третьих странах. В авангарде здесь Джорджа Мелони, которая уже переправила первую группу мигрантов в Албанию.

"Бунт против миграции"

"Речь о том, чтобы политика возвращения была усовершенствована, потому что 80% нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу, остаются там, и только 20% удаётся выслать", – посетовал Фицо.

"В Брюсселе идёт бунт против миграции. Миграционный пакт ЕС – это часть проблемы, а не её решение", – написал Орбан на платформе X.

"Единственный способ решить европейский миграционный кризис – это защитить наши границы и остановить миграцию. Это то, ради чего мы здесь", – добавил он.

По словам венгерского премьера, в 2023 году было принято решение о депортации 430 000 нелегальных мигрантов из стран ЕС, а на данный момент выслано всего лишь 84 000.

Три страны намерены вместе работать над сдерживанием потоков нелегальной миграции. К тому же Фицо и Орбан выразили Вучичу "полную поддержку" в вопросе вступления Сербии в ЕС.

"На данный момент в центрах содержания мигрантов в Сербии находится всего 477 человек", – отметил Вучич.

Сербский президент пообещал "продолжить работу в интересах Европы и друзей из Венгрии и Словакии", при этом подчеркнув, что его страна не готова стать "точкой притяжения" мигрантов и не будет принимать просителей убежища из третьих стран, "как это делает Албания".

Приблизит ли это Сербию к членству в ЕС?

Если Словакия и Венгрия, как страны-члены ЕС, могут выиграть от тесного сотрудничества с Сербией в вопросе сдерживания мигрантов на границах, то есть ли выгода для сербов?

Оливер Рёпке, президент Европейского экономического и социального комитета, считает, что присутствие союзников в блоке не принесёт Сербии больших преимуществ.

"Невозможно быстро вступить в ЕС, не выполнив все критерии. Если кто-то и поддерживает включение новых членов, то это должен быть процесс, основанный на заслугах, в котором участвует гражданское общество", – пояснил он.

Одна из многочисленных двусторонних встреч Александра Вучича и Виктора Орбана. AP Photo/Darko Vojinovic

Новый трёхсторонний формат, похоже, развивается, в то время как Вышеградская группа страдает от расхождений во взглядах на войну в Украине.

Венгрия, Словакия придерживаются более мягкого подхода к России, в то время как Польша и Чехия однозначно встали на сторону Украины и Запада.

"Формат БББ (Братислава, Будапешт, Белград) – это оппортунистический форум для обмена мнениями между политически симпатизирующими друг другу лидерами. Он никогда не заменит Вышеградскую четвёрку, у которой более мощный функционал", – заявил Euronews словацкий писатель и журналист Андрей Матисак.

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"Сербии всё же не помешает иметь двух союзников (Венгрию и Словакию) внутри ЕС, когда дойдёт дело до переговоров по вступлению", – заключил он.