NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

"Бунт против миграции": Венгрия, Сербия и Словакия решили держаться вместе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе, 22 марта 2024 года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе, 22 марта 2024 года. Авторское право AP Photo/Omar Havana
Авторское право AP Photo/Omar Havana
By Sergio Cantone
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Саммит трёх стран был посвящён борьбе с нелегальной миграцией и защите внешних границ Евросоюза.

РЕКЛАМА

Роберт Фицо, словацкий премьер-популист, венгр Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич считают, что, в отличие от других европейских коллег, у них есть формула решения проблемы миграции.

Во вторник в городе Комарно на юге Словакии лидеры трёх стран обсудили миграционную политику ЕС и планы по "аутсорсингу" запросов на получение убежища в третьих странах. В авангарде здесь Джорджа Мелони, которая уже переправила первую группу мигрантов в Албанию.

"Бунт против миграции"

"Речь о том, чтобы политика возвращения была усовершенствована, потому что 80% нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу, остаются там, и только 20% удаётся выслать", – посетовал Фицо.

"В Брюсселе идёт бунт против миграции. Миграционный пакт ЕСэто часть проблемы, а не её решение", – написал Орбан на платформе X.

"Единственный способ решить европейский миграционный кризис – это защитить наши границы и остановить миграцию. Это то, ради чего мы здесь", – добавил он.

По словам венгерского премьера, в 2023 году было принято решение о депортации 430 000 нелегальных мигрантов из стран ЕС, а на данный момент выслано всего лишь 84 000.

Три страны намерены вместе работать над сдерживанием потоков нелегальной миграции. К тому же Фицо и Орбан выразили Вучичу "полную поддержку" в вопросе вступления Сербии в ЕС.

"На данный момент в центрах содержания мигрантов в Сербии находится всего 477 человек", – отметил Вучич.

Сербский президент пообещал "продолжить работу в интересах Европы и друзей из Венгрии и Словакии", при этом подчеркнув, что его страна не готова стать "точкой притяжения" мигрантов и не будет принимать просителей убежища из третьих стран, "как это делает Албания".

Приблизит ли это Сербию к членству в ЕС?

Если Словакия и Венгрия, как страны-члены ЕС, могут выиграть от тесного сотрудничества с Сербией в вопросе сдерживания мигрантов на границах, то есть ли выгода для сербов?

Оливер Рёпке, президент Европейского экономического и социального комитета, считает, что присутствие союзников в блоке не принесёт Сербии больших преимуществ.

"Невозможно быстро вступить в ЕС, не выполнив все критерии. Если кто-то и поддерживает включение новых членов, то это должен быть процесс, основанный на заслугах, в котором участвует гражданское общество", – пояснил он.

Одна из многочисленных двусторонних встреч Александра Вучича и Виктора Орбана.
Одна из многочисленных двусторонних встреч Александра Вучича и Виктора Орбана.AP Photo/Darko Vojinovic

Новый трёхсторонний формат, похоже, развивается, в то время как Вышеградская группа страдает от расхождений во взглядах на войну в Украине.

Венгрия, Словакия придерживаются более мягкого подхода к России, в то время как Польша и Чехия однозначно встали на сторону Украины и Запада.

"Формат БББ (Братислава, Будапешт, Белград) – это оппортунистический форум для обмена мнениями между политически симпатизирующими друг другу лидерами. Он никогда не заменит Вышеградскую четвёрку, у которой более мощный функционал", – заявил Euronews словацкий писатель и журналист Андрей Матисак.

РЕКЛАМА

"Сербии всё же не помешает иметь двух союзников (Венгрию и Словакию) внутри ЕС, когда дойдёт дело до переговоров по вступлению", – заключил он.

Дополнительные источники • адаптация: Alexander Kazakevich

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Закон о языках ставит под угрозу дружбу Словакии и Венгрии

Рекордное число мигрантов спасли у берегов острова Гран-Канария

Мигранты из албанских центров вернулись в Италию