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Итальянское правительство само будет решать, какие страны «безопасны»

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступает на совместной пресс-конференции с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати в пятницу, 18 октября 2024 года, в Бейруте, Ливан.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступает на совместной пресс-конференции с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати в пятницу, 18 октября 2024 года, в Бейруте, Ливан. Авторское право Mauro Scrobogna/LaPresse
Авторское право Mauro Scrobogna/LaPresse
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ранее суд запретил высылку мигрантов из албанских центров в «небезопасные» страны

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Кабинет министров Италии издал указ, позволяющий правительству — а не судам — решать, какие страны могут считаться «безопасными» для экстрадиции туда нелегальных мигрантов.

Ранее суд в Риме запретил высылать 16 человек в Бангладеш и Египет, поскольку эти страны, по мнению судей, не входят в число «безопасных». Это решение поставило под угрозу соглашение между Италией и Албанией об экстерриториальных миграционных центрах; 16 беженцев, о которых идёт речь, пришлось вернуть на итальянскую территорию.

Премьер-министр Джорджа Мелони назвала решение суда «предвзятым и политизированным».

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