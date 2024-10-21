Итальянское правительство само будет решать, какие страны «безопасны»

By Euronews

Ранее суд запретил высылку мигрантов из албанских центров в «небезопасные» страны

РЕКЛАМА

Кабинет министров Италии издал указ, позволяющий правительству — а не судам — решать, какие страны могут считаться «безопасными» для экстрадиции туда нелегальных мигрантов.

Ранее суд в Риме запретил высылать 16 человек в Бангладеш и Египет, поскольку эти страны, по мнению судей, не входят в число «безопасных». Это решение поставило под угрозу соглашение между Италией и Албанией об экстерриториальных миграционных центрах; 16 беженцев, о которых идёт речь, пришлось вернуть на итальянскую территорию.

Премьер-министр Джорджа Мелони назвала решение суда «предвзятым и политизированным».