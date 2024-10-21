Выходцы из Азербайджана собирали в Израиле военные данные для Ирана

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Служба общей безопасности и полиция Израиля раскрыли шпионскую инфраструктуру, состоящую из семи граждан Израиля, которые работали на иранские спецслужбы и собирали разведданные о базах ЦАХАЛ и энергетической инфраструктуре в Израиле. По словам прокуроров, некоторые из подозреваемых шпионили в пользу Ирана в течение двух лет, все они вели шпионскую деятельность с начала войны в секторе Газа.

Об этом говорится в официальном совместном заявлении.

По данным СМИ Израиля, все задержанные подозреваемые - репатрианты из Азербайджана, получившие гражданство Израиля.

Власти называют это "одним из самых серьезных нарушений безопасности в истории Израиля".

В официальном заявлении говорится, что семеро жителей Хайфы и северных районов страны работали на иранских агентов и выполняли для них различные задания.

Среди арестованных членов инфраструктуры - Азиз Нисанов, Александр Седиков, Вячеслав Гощин, Евгений Юфа, Игаль Нисан, среди них есть солдат-дезертир, и двое несовершеннолетних, чьи имена не могут быть опубликованы.

В ходе расследования выяснилось, что на протяжении более двух лет подозреваемые выполняли ряд различных миссий для иранских спецслужб под руководством двух агентов иранской разведки.

По данным прокуратуры, члены шпионской сети выполняли сотни заданий по сбору информации на базах ЦАХАЛ по всей стране, уделяя особое внимание базам ВВС и ВМС, портам, местам расположения систем "Железный купол" и энергетической инфраструктуре, включая электростанцию в Хадере.

Следствие также выяснило, что подозреваемые собирали информацию о высокопоставленных израильских чиновниках.

Снятые ими объекты военной инфраструктуры впоследствии стали целью иранских баллистических ракет во время удара по Израилю 1 октября.

Ожидается, что обвинение им будет предъявлено в пятницу. В обвинительном заключении будут фигурировать обвинения в сотрудничестве с врагами государства, что может повлечь за собой пожизненное заключение.

Деятельность подозреваемых включала в себя фотографирование и документирование различных объектов, которые члены шпионской инфраструктуры передавали иранским агентам, используя для этого современное и специальное оборудование, которое они приобрели заранее, также руководством иранских агентов.

Трое подозреваемых был задержаны во время съемки на юге Израиля, полиция обнаружила у них десятки документов о важных объектах.

Глава отдела по расследованию преступлений в сфере безопасности при "Лахав-433" Ярон Биньямин пояснил, что центральным пунктом обвинения станет "пособничество врагу в ходе войны". Его заявления цитирует издание Ynetnews.

По словам Биньямина, в течение двух лет подозреваемые выполнили около 600 заданий. Платежи в криптовалюте осуществлялись через пункты обмена валюты по всей стране, а наличные в Израиль привозили граждане РФ. "Существовала целая система. Они собрали десятки документов с подробным описанием того, какие объекты нужно фотографировать, какую информацию собирать и сколько им за это заплатят. Настоящий прейскурант", - отметил Биньямин. "Сначала они получали задание сфотографировать базу, затем отправлялись туда, устанавливали оборудование, находили точку съемки и отправляли фотографии через зашифрованное программное обеспечение своим иранским кураторам".

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СМИ Израиля сообщают, что подозреваемые связаны семейными узами, двое из них - отец и сын. Некоторые из подозреваемых - евреи по происхождению, другие получили израильское гражданство благодаря родственным связям в соответствии с израильским Законом о возвращении.