Последние минуты Яхьи Синвара. Кадры с беспилотника ЦАХАЛ

By Euronews

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На видеозаписи с беспилотника, опубликованной израильскими военными, запечатлены последние мгновения перед смерть лидера радикальной палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара.

На кадрах виден мужчина, сидящий в кресле в полуразрушенном здании - его лицо частично закрыто.

Когда беспилотник приближается, мужчина бросает в него палку, которую держал в руках.

Глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что после этого военные выпустили еще один снаряд по зданию, в результате чего оно обрушилось, а лидер ХАМАС погиб.

Военные заявили, что всего в ходе операции были убиты три боевика.

Личность Яхьи Синвара была подтверждена проведенной позже экспертизой ДНК .