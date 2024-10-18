Последние минуты Яхьи Синвара. Кадры с беспилотника ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля опубликовала видео с беспилотника, обнаружившего в здании, по которому был нанесен ракетный удар, лидера группировки ХАМАС Яхью Синвара.
На видеозаписи с беспилотника, опубликованной израильскими военными, запечатлены последние мгновения перед смерть лидера радикальной палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара.
На кадрах виден мужчина, сидящий в кресле в полуразрушенном здании - его лицо частично закрыто.
Когда беспилотник приближается, мужчина бросает в него палку, которую держал в руках.
Глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что после этого военные выпустили еще один снаряд по зданию, в результате чего оно обрушилось, а лидер ХАМАС погиб.
Военные заявили, что всего в ходе операции были убиты три боевика.
Личность Яхьи Синвара была подтверждена проведенной позже экспертизой ДНК .