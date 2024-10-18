NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Референдум и выборы в Молдавии на фоне вмешательства России

Молдавия, 17.10.2024
Молдавия, 17.10.2024 Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Кристина Герасимова, вице-премьер Молдавии: "Мы видим очень, очень сильную кампанию России по дезинформации, пропаганде, направленную в первую очередь против ЕС".

РЕКЛАМА

К президентским выборам и референдуму по вопросу о вступлении в ЕС Молдавия готовится в напряженной обстановке. В интервью Euronews вице-премьер Молдавии по европейской интеграции заявила, что Россия использует различные средства с целью повлиять на волеизъявление граждан - от кампаний по дезинформации и пропаганде до подкупа избирателей.

Кристина Герасимова, вице-премьер Молдавии: "К сожалению, мы стали свидетелями полномасштабной операции с использованием классического инструментария Кремля, но в то же время применяемого в беспрецедентных масштабах. Мы видим, как в нашу политику вливаются грязные деньги, как используются местные марионеточные партии для дестабилизации ситуации, для подкупа потенциальных кандидатов, а также избирателей на выборах. И, конечно, мы видим очень, очень сильную кампанию по дезинформации, пропаганде, направленной в первую очередь против ЕС".

Результат референдума определит, будет ли европейский курс закреплён в конституции страны, для чего потребуется согласие более 50% проголосовавших избирателей. Положительный ответ, считают наблюдатели, может привести к дальнейшей напряженности между прозападным руководством страны и пророссийским сепаратистским регионом Приднестровье.

Кристина Герасимова, вице-премьер Молдавии: "Было много опасений по поводу дестабилизации ситуации в Приднестровье. В последние пару лет, особенно после вторжения России в Украину. Нам удалось сохранить ситуацию спокойной и стабильной для страны, и мы надеемся, что так будет и впредь".

Согласно последним опросам, действующий проевропейский президент Майя Санду является главным претендентом на победу. Также ожидается, что большинство избирателей на референдуме проголосует за вступление в ЕС.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Ключ к двойному захвату власти в Венесуэле: Мадуро действует силой

Хорватия: Миланович идёт на переизбрание, но второй тур практически неизбежен

Румыния в преддверии марафона выборов