Референдум и выборы в Молдавии на фоне вмешательства России

By Euronews

Кристина Герасимова, вице-премьер Молдавии: "Мы видим очень, очень сильную кампанию России по дезинформации, пропаганде, направленную в первую очередь против ЕС".

РЕКЛАМА

К президентским выборам и референдуму по вопросу о вступлении в ЕС Молдавия готовится в напряженной обстановке. В интервью Euronews вице-премьер Молдавии по европейской интеграции заявила, что Россия использует различные средства с целью повлиять на волеизъявление граждан - от кампаний по дезинформации и пропаганде до подкупа избирателей.

Кристина Герасимова, вице-премьер Молдавии: "К сожалению, мы стали свидетелями полномасштабной операции с использованием классического инструментария Кремля, но в то же время применяемого в беспрецедентных масштабах. Мы видим, как в нашу политику вливаются грязные деньги, как используются местные марионеточные партии для дестабилизации ситуации, для подкупа потенциальных кандидатов, а также избирателей на выборах. И, конечно, мы видим очень, очень сильную кампанию по дезинформации, пропаганде, направленной в первую очередь против ЕС".

Результат референдума определит, будет ли европейский курс закреплён в конституции страны, для чего потребуется согласие более 50% проголосовавших избирателей. Положительный ответ, считают наблюдатели, может привести к дальнейшей напряженности между прозападным руководством страны и пророссийским сепаратистским регионом Приднестровье.

Кристина Герасимова, вице-премьер Молдавии: "Было много опасений по поводу дестабилизации ситуации в Приднестровье. В последние пару лет, особенно после вторжения России в Украину. Нам удалось сохранить ситуацию спокойной и стабильной для страны, и мы надеемся, что так будет и впредь".

Согласно последним опросам, действующий проевропейский президент Майя Санду является главным претендентом на победу. Также ожидается, что большинство избирателей на референдуме проголосует за вступление в ЕС.