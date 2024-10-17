Украина и НАТО подчёркивают единство

By Euronews

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Президент Украины Владимир Зеленский представил западным союзникам свой «план победы» из пяти пунктов, задача которого — вынудить Россию пойти на переговоры. Однако, один из пунктов уже вызвал возражения: это официальное приглашение Киева в ряды Альянса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Глава НАТО Марк Рютте пообещал Украиен членство «в будущем», а пока заверил в незыблемой поддержке Киева со стороны союзников.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Усиление Украины зависит не только от оружия, того или иного. Оно зависит от воли. Если наши партнеры не лишатся единства, то и мы не проиграем».

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

«Мы не потеряем единство. Вы можете рассчитывать на это. И я хотел бы сказать Владимиру Владимировичу Путину, что даже если он на это рассчитывает, такого не произойдёт».

Ещё в июле в руководстве Альянса заявили, что Украина находится на пути в НАТО, с которого уже не свернуть. Но также там неоднократно подчёркивали, что до окончания боевых действий процесс вступления не может начаться.