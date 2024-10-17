NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Украина и НАТО подчёркивают единство

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (справа) пожимает руку президенту Украины Владимиру Зеленскому перед встречей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, четверг, 17 октября 202 г.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (справа) пожимает руку президенту Украины Владимиру Зеленскому перед встречей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, четверг, 17 октября 202 г. Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В НАТО тем не менее осторожно отнеслись к одному из «пунктов Зеленского» о вступлении в НАТО до окончания боевых действий

РЕКЛАМА

Президент Украины Владимир Зеленский представил западным союзникам свой «план победы» из пяти пунктов, задача которого — вынудить Россию пойти на переговоры. Однако, один из пунктов уже вызвал возражения: это официальное приглашение Киева в ряды Альянса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Глава НАТО Марк Рютте пообещал Украиен членство «в будущем», а пока заверил в незыблемой поддержке Киева со стороны союзников.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Усиление Украины зависит не только от оружия, того или иного. Оно зависит от воли. Если наши партнеры не лишатся единства, то и мы не проиграем».

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

«Мы не потеряем единство. Вы можете рассчитывать на это. И я хотел бы сказать Владимиру Владимировичу Путину, что даже если он на это рассчитывает, такого не произойдёт».

Ещё в июле в руководстве Альянса заявили, что Украина находится на пути в НАТО, с которого уже не свернуть. Но также там неоднократно подчёркивали, что до окончания боевых действий процесс вступления не может начаться.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Кандидат на пост главного дипломата ЕС Кая Каллас определила приоритеты внешней политики

План победы Зеленского: как обстоят дела Украины и НАТО?

Зеленский представил в Брюсселе "план победы"