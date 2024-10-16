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Протестующие против прибытия мигрантов в Албании: "Европейская мечта заканчивается здесь"

Протестующие у центра в Шенджине
Протестующие у центра в Шенджине Авторское право  Vlasov Sulaj/AP
Авторское право Vlasov Sulaj/AP
By Euronews
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В Албании у одного из центров по временному приему мигрантов прошла акция протеста. Власти двух стран договорились, что Италия будет оплачивать работу этих учреждений, где будут до вынесения решения содержаться люди, пытавшиеся незаконно перебраться в Европу.

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В Албании после прибытия в страну первой группы мигрантов из Италии состоялась акция протеста.

Собравшиеся перед одним из недавно открывшихся так называемых "экстерриториальных" центров по приёму мигрантов держали транспаранты с надписью "Европейская мечта заканчивается здесь".

"На самом деле, это не первый раз, когда мы протестуем против такой сделки. Мы выступаем против такой сделки с того момента, как узнали о ней. Во-первых, из-за того, как мы узнали о ней - из итальянских СМИ. Во-вторых, эта сделка противоречит правам человека, а конкретнее - правам мигрантов", - говорит один из протестующих Эдисон Лика.

16 мужчин, граждане Египта и Бангладеш, были размещены в экстерриториальном центре по приёму мигрантов в албанском Шенджине во вторник.

Согласно пятилетнему соглашению, подписанному в ноябре прошлого года итальянским премьер-министром Джорджей Мелони и ее албанским коллегой Эди Рамой, ежемесячно до 3 000 человек, которых береговая охрана перехватывает в международных водах, будут ожидания решения миграционных властей Италии в этих центрах в Албании.

Правозащитные группы назвали это соглашение "опасным прецедентом".

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