Протестующие против прибытия мигрантов в Албании: "Европейская мечта заканчивается здесь"

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В Албании после прибытия в страну первой группы мигрантов из Италии состоялась акция протеста.

Собравшиеся перед одним из недавно открывшихся так называемых "экстерриториальных" центров по приёму мигрантов держали транспаранты с надписью "Европейская мечта заканчивается здесь".

"На самом деле, это не первый раз, когда мы протестуем против такой сделки. Мы выступаем против такой сделки с того момента, как узнали о ней. Во-первых, из-за того, как мы узнали о ней - из итальянских СМИ. Во-вторых, эта сделка противоречит правам человека, а конкретнее - правам мигрантов", - говорит один из протестующих Эдисон Лика.

16 мужчин, граждане Египта и Бангладеш, были размещены в экстерриториальном центре по приёму мигрантов в албанском Шенджине во вторник.

Согласно пятилетнему соглашению, подписанному в ноябре прошлого года итальянским премьер-министром Джорджей Мелони и ее албанским коллегой Эди Рамой, ежемесячно до 3 000 человек, которых береговая охрана перехватывает в международных водах, будут ожидания решения миграционных властей Италии в этих центрах в Албании.

Правозащитные группы назвали это соглашение "опасным прецедентом".