Белый дом: Израиль должен увеличить гуманитарную помощь Газе или потеряет финансирование

By Euronews и EBU, AP

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В Джабалии и Хан-Юнисе прошли похороны погибших в результате израильских авиаударов в ночь на вторник. По меньшей мере 40 человек были убиты, десятки получили ранения, сообщили в министерстве здравоохранения Палестины.

Во вторник управление ООН по правам человека заявило, что израильские военные “полностью отрезают север Газы от остальной части Сектора”.

“Люди должны иметь возможность бежать, не подвергаясь дальнейшей опасности”, - говорится также в заявлении Адриана Циммермана, главы представительства МККК в Газе.

В Дейр-эль-Балахе накануне начался второй этап кампании по вакцинации детей от полиомиелита, заявили в министерстве здравоохранения сектора Газа. Вторая доза вакцины будет введена детям в возрасте до 10 лет в центральной части Сектора в течение 3 дней, затем кампания распространится на север и юг.

Вакцинация от полиомиелита началась в прошлом месяце после того, как в Газе был зарегистрирован первый за 25 лет случай заболевания у 10-месячного мальчика. Медработникам удалось ввести первую дозу вакцины 560 000 детей, несмотря на продолжающиеся боевые действия и масштабный ущерб дорогам и инфраструктуре.

Между тем администрация Джо Байдена направила предупреждение Израилю: он должен увеличить объем гуманитарной помощи, поставляемой в Газу в течение 30 дней, иначе рискует потерять доступ к фондам, выделяемым на покупку вооружений.

В Белом доме глубоко обеспокоены ухудшающейся гуманитарной ситуацией в регионе. В письме, подписанном госсекретарем и министром обороны США, заявляется, что Израиль в прошлом месяце отказал или воспрепятствовал доставке в Газу 90% гуманитарной помощи. В нем также говорится, что из-за приказов об эвакуации почти два миллиона человек оказались в узкой полосе, где они подвергаются “высокому риску”.

В свою очередь исполняющий обязанности лидера "Хезболлах" Наим Касем Саид заявил, что группировка расширит число мишеней на территории Израиля. Он упомянул Хайфу и Тель-Авив, по которым удары уже наносились.

Комментарий был сделан в заранее записанном телевыступлении, произнесенном в тот же день, когда США заявили, что направили группу военнослужащих в Израиль для поддержки системы противоракетной обороны американского производства.

За последний год "Хезболлах" выпустила по Израилю до 13 000 ракет. До 70 000 жителей севера еврейского государства были вынуждены покинуть свои дома в результате этих нападений. Израиль заявил, что его война с "Хезболлой" направлена на то, чтобы дать семьям возможность вернуться домой.

В понедельник в результате израильского авиаудара по жилому дому на севере Ливана погибли по меньшей мере 22 человека. В ЦАХАЛ заявили, что “нанесли удар по цели, принадлежащей террористической организации”, но во вторник ООН призвала к независимому расследованию.

У нас есть серьезные опасения в отношении... соблюдения законов войны Джереми Лоуренс представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

По словам Лоуренса, ООН получила достоверные сообщения о том, что среди погибших были десятки женщин и детей. Ставшая мишенью деревня Айто находится в христианском сердце страны и далеко от основных сфер влияния "Хезболлах".