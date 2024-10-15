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Трое погибших в результате российских ударов по Николаеву и Херсону

Удар по продовольственному рынку Херсона, 15 октября 2024 г.
Удар по продовольственному рынку Херсона, 15 октября 2024 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и EBU, AP
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Число пострадавших в результате российского удара по украинскому городу Николаеву увеличилось до 23 человек, сообщил глава областной администрации. Ранее стало известно, что в ходе ночного обстрела Николаева ракетами С-300 погибла женщина. Ещё две пожилых женщины были убиты в Херсоне.

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Число пострадавших в результате российского удара по украинскому городу Николаеву увеличилось до 23 человек, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Ранее стало известно, что в ходе ночного обстрела Николаева ракетами С-300 погибла женщина, разрушен продовольственный рынок, жилые дома, автомобили. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения.

В результате российского обстрела Херсона в понедельник по меньшей мере два человека погибли, один был ранен. Как пояснил глава областной военной администрации Александр Прокудин, погибшие - две пожилые женщины, жительницы Днепровского района.

Это произошло мгновенно. Они погибли на месте...
Максим Осаткин
житель Херсона, сосед погибших

Прокуратура Херсона начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (часть 2-я статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

В России, в Белгородской области дрон атаковал микроавтобус, ранены восемь человек, в том числе дети, сообщил во вторник вечером глава области Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник попал в рейсовый автобус, когда тот ехал в сторону поселка Октябрьский. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних, все они госпитализированы. Также в больницу доставили двух мужчин, раненых в результате атаки. Еще два человека получили трамвы, которые не требуют госпитализации.

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