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46-летний россиянин спасен после двух месяцев дрейфа в Охотском море

Российские спасатели вытаскивают Михаила Пичугина на берег после того, как он был спасен рыболовецким судном после 67 дней дрейфа в Охотском море, 15 октября 2024 года
Российские спасатели вытаскивают Михаила Пичугина на берег после того, как он был спасен рыболовецким судном после 67 дней дрейфа в Охотском море, 15 октября 2024 года Авторское право Russian Emergency Ministry Press Service via AP
Авторское право Russian Emergency Ministry Press Service via AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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46-летнего Михаила Пичугина спасли на Дальнем Востоке после 67 дней, проведенных в море, но его брат и племянник не выжили.

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В Охотском море на Дальнем Востоке России у берегов Камчатки был спасен 46-летний Михаил Пичугин, продержавшийся более двух месяцев в маленькой надувной лодке. В лодке также находились тела старшего брата Михаила Пичугина и его 16-летнего племянника. По словам врачей, состояние самого мужчины стабильное, есть сильное обезвоживание и истощение, но угрозы для жизни нет.

Как сообщается, Михаил Пичугин с братом Сергеем и племянником Ильей отправился наблюдать за китами в Охотском море. На надувной лодке с мотором они отправились на Шантарские острова, где и находились до 9-го августа. Оттуда они отправились обратно, однако по пути у них заглох мотор. Путешественники пытались догрести до берега, но их стало уносить в открытое море.

По словам Михаила, они видели проходившие корабли и пролетавшие вертолеты, и пытались подать сигнал сигнальными ракетами, однако безуспешно.

Он также сообщил, что первым, в начале сентября, умер его племянник, а в конце сентября - брат.

По сообщениям российских СМИ, рыбаки обнаружили лодку около 9 вечера 14 октября. Случилось это благодаря тому, что Пичугин обвесил своё судно жилетами таким образом, чтобы от них максимально отражались огни. В этот момент рыбаки шли с промысловыми огнями для поиска буев. Сначала они подумали, что заметили буй, но уже через некоторое время поняли, что это лодка.

На видео, опубликованном прокуратурой, видно, как истощенный мужчина в спасательном жилете отчаянно кричит "иди сюда".

"У меня не осталось сил", - сказал Пичугин, когда его вынесли в безопасное место.

Прокуроры заявили, что начали расследование инцидента по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей.

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