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Космический аппарат NASA Europa Clipper направился к Юпитеру

Космический аппарат Europa Clipper
Космический аппарат Europa Clipper Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews
Опубликовано
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Аппарат NASA Europa Clipper, предназначенный для изучения спутника Юпитера - Европы, начал многолетнее путешествие. Цель миссии - поиск условий для жизни.

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Космический аппарат NASA Europa Clipper, предназначенный для изучения спутника Юпитера - Европы, начал свое многолетнее путешествие. Запуск был произведен с мыса Канаверал во Флориде.

Станцию вывел в космос тяжелая ракета частной компании SpaceX. Европа - один из крупнейших спутников Юпитера, открытых Галилео Галилеем еще в XVII веке.

Поверхность Европы покрыта льдом, под которым, как считают ученые, скрывается океан, в два раза превышающий по объему все земные.

Основная цель миссии - поиск возможного существования условий для жизни на Европе. На борту Europa Clipper установлены девять научных приборов, которые будут исследовать океан, грунт и ледники.

Роботизированный зонд на солнечных батареях должен приблизиться к Европе в 2030 году, преодолев к этому времени почти три миллиарда километров.

Непосредственно полеты вокруг Европы космический аппарат начнет выполнять в 2031 году.

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