Первые мигранты прибыли в «итальянский» центр в Албании

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«Экстерриториальные» миграционные центры, построенные в Албании на итальянские деньги, принимают первых обитателей. Это 16 мужчин, граждан Египта и Бангладеш, подобранные в море итальянскими военными моряками. Они были среди нескольких тысяч человек, которые направлялись в сторону Лампедузы.

Процедура проверки и осмотра началась уже на борту. В среду мигранты прибудут в албанский Шенгини, где пройдут медицинский осмотр. Те из них, чьи данные не вызовут возражений и кто подаст официальное прошение о предоставлении убежища, отправятся в Гьядер: именно там возведён целый комплекс с центром приёма, центр репатриации для тех, кому будет отказано в убежище, и отдельный центр для тех, кто совершил преступления.

«Новая дорога, по которой можно идти вместе с другими»

Соглашение между Италией и Албанией было подписано в ноябре 2023 года.

По словам итальянского премьера Джорджи Мелони, просьбы о предоставлении убежища будут рассматриваться на албанской территории, но под европейской и итальянской юрисдикцией:

«Это новый, смелый и беспрецедентный путь, но он полностью отражает европейский дух и может быть использован и другими странами», — заявила Мелони.

Её албанский коллега Эди Рама утверждает, что центры приёма возведены по стандартам ЕС, и их обитатели будут находиться «в безопасных и правильных условиях с гуманитарной точки зрения».

Однако правозащитные организации выступают с резкой критикой такой концепции. Экс-еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что договорённость противоречит законодательству ЕС.

Однако нынешние власти Евросоюза поддерживают такой способ решения миграционных проблем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник призвала европейских лидеров воспользоваться опытом соглашения Италии и Албании.