By Euronews и AP

РЕКЛАМА

Северная Корея обвинила Южную Корею в полетах беспилотников над ее столицей для сброса антиправительственных пропагандистских листовок. Пхеньян пригрозил дать силовой ответ, если такие полеты повторятся.

Министерство иностранных дел КНДР в своем заявлении сообщило, что южнокорейские беспилотники были обнаружены над столицей три раза на этой неделе.

МИД обвинил Сеул в нарушении "священного" суверенитета Северной Кореи и угрозе ее безопасности, назвав предполагаемые полеты "опасной провокацией", которая может перерасти в вооруженный конфликт и даже войну.

В сообщении говорится, что силы Северной Кореи подготовят "все средства нападения", способные уничтожить все угрозы к югу от границы, в том числе южнокорейских военных. Также отмечается, что ответ будет нанесен без предупреждения, если южнокорейские беспилотники снова будут обнаружены на территории КНДР.

"Предохранительный замок на нашем спусковом крючке теперь снят, - заявили в министерстве. - Мы будем готовы ко всему и будем наблюдать. Преступники больше не должны рисковать жизнями своих граждан".

Южная Корея выступила с опровержением этих обвинений.

Отвечая на вопрос о заявлениях Пхеньяна во время парламентских слушаний, министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён сказал законодателям: "Мы этого не делали".

Не сразу стало ясно, имел ли Ким в виду южнокорейские военные беспилотники или беспилотники, которыми, возможно, управляют южнокорейские гражданские лица.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи позже заявил, что не может подтвердить, насколько правдивы заявления Севера, не уточнив причину.

Объединенный комитет начальников штабов предупредил Север "проявлять сдержанность и не действовать безрассудно".

Пограничный патруль со стороны Южной Кореи, 10 октября, 2024 Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Если безопасность наших граждан окажется под угрозой, наши военные ответят суровым и решительным возмездием", - говорится в сообщении.

С мая Северная Корея отправила тысячи воздушных шаров с бумажными отходами, пластиком и другим мусором на Юг. Эту акцию она назвала возмездием за действия южнокорейских гражданских активистов, которые запустили через границу воздушные шары с пропагандистскими листовками.

Объединенное командование Южной Кореи в отдельном заявлении сообщило, что Север снова запустил воздушные шары в сторону Юга в пятницу вечером, и предупредило гражданских лиц, чтобы они остерегались падающих с неба предметов.

Военные Юга ответили на полеты воздушных шаров с Севера, используя пограничные громкоговорители для трансляции пропаганды на территорию соседа.

Кампании психологической войны еще больше усилили напряженность, вызванную испытаниями Кимом оружия и словесными угрозами ядерного конфликта в адрес Вашингтона и Сеула.

РЕКЛАМА

В ответ на это союзники расширили совместные военные учения и трехстороннее сотрудничество с Японией, а также усовершенствовали планы ядерного сдерживания, построенные на стратегических активах США.

Лидер Северной Кореи и высшие военные чины наблюдают за запуском баллистической ракеты, 18 сентября, 2024 朝鮮通信社/KCNA via KNS

В среду Северная Корея заявила, что будет постоянно блокировать свою границу с Южной Кореей, чтобы противостоять тому, что она назвала "конфронтационной истерией" со стороны сил Южной Кореи и США.

Военные Северной Кореи заявили в своих государственных СМИ, что они "полностью перекроют автомобильные и железные дороги", соединяющие с Южной Кореей, и "укрепят соответствующие районы ... мощными оборонительными сооружениями".

Пхеньян назвал свои шаги "мерой самообороны для предотвращения войны и защиты безопасности" страны.

РЕКЛАМА

Эксперты говорят, что ядерная инициатива Кима направлена на то, чтобы заставить США признать Северную Корею ядерной державой и позволить Северной Корее вести переговоры об уступках в области безопасности и экономики с позиции силы.